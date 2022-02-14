G7 предостерегли РФ от вторжения в Украину

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Министры финансов стран Большой семерки предупредили Россию о серьезных последствиях в случае дальнейшей военной агрессии против Украины. Соответствующее заявление было распространено в понедельник, 14 февраля.

«Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики», — сказано в заявлении.

Министры также подчеркнули, что «любая дальнейшая военная агрессия со стороны России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и мощным ответом».

Страны G7 продолжают тщательно следить за ситуацией и готовы «скоординированно» оказать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине.