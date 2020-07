Galerijos laiptai pavirs kino teatru

Nors vienas svarbiausių šalies kino įvykių – Europos šalių kino forumas „Scanorama“ – šiemet startuos lapkričio mėnesį, gero kino mylėtojams nebus liūdna ir ši vasara.

Pakilus „geležinei“ koronos uždangai atsivėrė naujos ir patogios galimybės mėgautis kokybišku kinu – šį kartą pasisekė kauniečiams, kuriems „Scanorama“ padovanos geriausius ir ryškiausius praėjusių festivalių filmus.

Kino seansai nuo liepos 14 d. visą vasarą savo žiūrovų lauks jau pamėgtoje kultūrinėje vietoje po atviru dangumi „Laukas“, įsikūrusioje Nepriklausomybės aikštėje prie M. Žilinsko galerijos.

Jau šį antradienį, liepos 14 dieną, startuojantys bendri „Lauko“ ir „Scanoramos“ kino vakarai kauniečius palepins pasaulyje ir Europoje pripažintais filmais, „Auksinės palmės“ šakelių, „Auksinių liūtų“ nominantais bei laureatais: „Pašėlusios gastrolės“ (rež. Christian Lo, 2018), „Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“ (rež. Roy Andersson, 2014), „Tu išnyksti“ (rež. Peter Schønau, 2017), „Rimti žaidimai“ (rež. Pernilla August, 2016), „Fusis“ (rež. Dagur Kári, 2015), „Garsiau už bombas“ (rež. Joachim Trier, 2015), „Meilė iš pirmo smūgio“ (rež. Thomas Cailley, 2014), „Telma“ (rež. Joachim Trier, 2017).

Nuotrauka zenpr.lt

Pirmojo seanso metu liepos 14 d. 21:30 val., žiūrovai išvyks filmą „Pašėlusios gastrolės“. Šis tarptautiniame Kristiansando vaikų kino festivalyje 2018 m. „Barn i Byen“ apdovanojimą pelnęs filmas – tai juosta apie svajonę pakeisti roko muzikos istoriją. Kvietimas pasirodyti Norvegijos roko čempionate grupei „Los Bando Immortale“ turėtų su trenksmu atlapoti duris ir langus į sėkmę. Vienintelė bėda – Akselis nemoka dainuoti. Grimas negali geriausiam draugui pasakyti tiesos, todėl pasikvietę devynmetę smuikininkę Tildą ir lenktynininką Martiną, bičiuliai surengia ilgą muzikinį turnė šiaurės kryptimi. Pabėgimo planas virsta kelione brandos link su triumfuojančia pabaiga.

„Scanoramos“ kino vakarų repertuaras Kaune:

Liepos 14 d. „Pašėlusios gastrolės“ (Los Bando, rež. Christian Lo, 2018) Liepos 21 d. „Rimti žaidimai“ (A Serious Game, rež. Pernilla August, 2016) Liepos 28 d. „Balandis tupėjo ant šakos ir mąstė apie būtį“ (A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence, rež. Roy Andersson, 2014)

Rugpjūčio 4 d. „Tu išnyksti“ (You Disappear, rež. Peter Schønau, 2017)

Rugpjūčio 11 d. „Fusis“ (Virgin Mountain, rež. Dagur Kári, 2015)

Rugpjūčio 18 d. „Garsiau už bombas“ (Louder Than Bombs, rež. Joachim Trier, 2014)

Rugpjūčio 25 d. „Meilė iš pirmo smūgio“ (Love at first Fight, rež. Thomas Cailley, 2014)

Informacija zenpr.lt