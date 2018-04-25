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Гавайскую пиццу предложили запретить из-за колониального угнетения

Фото pixabay.com

Левые политические активисты в Швейцарии хотят запретить называть пиццу с ананасами «гавайской» из-за того, что это название отсылает к колониальной эпохе и угнетению полинезийских аборигенов, пишет 20min.ch.

«Закажите пиццу с ананасом вместо гавайской пиццы», — призывают инициаторы.

Они поясняют, что Гавайи изначально были заселены полинезийцами и были аннексированы Соединенными Штатами в 1898 году.

А ананас, якобы, был необходим для процесса колонизации. «Он был введен поселенцами в 19 веке и был основным экспортным продуктом плантационной промышленности. Местное население было использованы белыми поселенцами для выращивания ананасов», — отмечают левые политики.

Пицца с ананасами не имеет никакого отношения к культуре коренных жителей Гавайев. При этом, подчеркивают активисты, аборигены остаются в угнетенном положении и не имеют прав на собственные территории.

На основании всего этого и предлагается сменить название гавайской пиццы.

korrespondent.net

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