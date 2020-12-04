Газ для мелких потребителей подорожает

Для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, он подорожает на 3 цента (6,38%) до 50 центов за кубометр (с НДС), а для тех, кто использует его и для отопления в объеме до 20 тыс. кубометров, цена не изменится и останется в размере 28 центов, для использующих более 20 тыс. кубометров – она снизится на 1 цент (3,7%) до 26 центов.

Для первой группы потребителей газ дорожает по причине выросшей цены на его распределение.

В июле этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизился в цене на 15-23%. Для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, он подешевел на 14,55% – с 55 до 47 центов за кубометр (с НДС), а для тех, кто использует его и для отопления – на 22,22% с 36 до 28 центов.

С января этого года газ подешевел почти на 17,9%.

Информация «ЛК», BNS