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Газ для жителей Литвы с января должен подешеветь на 10-11 центов

Фото pixabay.com

Газ для бытовых потребителей Литвы с января подешевеет на 10-11 центов за кубометр или на 17-22%. Абонентская плата для потребителей останется без изменений.

Государственный совет по регулированию энергетики в четверг утвердил представленные компанией Ignitis тарифы на газ.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в октябре прогнозировал BNS, что газ для населения со следующего года должен подешеветь примерно на 15% – на столько, на сколько подорожает электричество. По его словам, газ дешевеет потому, что на мировом рынке дешевеет сжиженный природный газ (СПГ) и снижены затраты на содержание терминала СПГ в Клайпеде.

Представитель Государственного совета по регулированию энергетики Лорета Кимутите сказала BNS, что в новую цену газа уже включена максимально – на 39% сниженная составляющая безопасности терминала СПГ.

Газ с января этого года подорожал для бытовых потребителей на 7% за куб или на 12-18%, с июля цена на него не поменялась.

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