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Газ продолжит дешеветь в Европе

Фото BFL/Мартинаса Видзбялиса

Стоимость газа в Европе упала до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, пишет Bloomberg.

Отмечается, что газ дешевеет, поскольку предложение продолжает превышать спрос. На конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров. Заполненность хранилищ составляет 94%.

В Нидерландах цена на газ пытается восстановиться после летнего падения ниже 10 евро за мегаватт-час. Опрошенные агентством эксперты предполагают, что цены в стране осенью могут упасть еще минимум на 20%.

По словам трейдера из голландской энергетической компании PZEM, производители будут вынуждены добывать меньше газа, если цены упадут ниже определенной отметки. В то же время, крупные поставщики, как Россия, пытаются увеличить долю рынка.

В Газпроме заявили, что в этом году экспорт газа в ЕС сократится до 192 млрд кубометров — это на 4,5% ниже, чем в рекордном 2018 году. При этом средняя стоимость газа упадет на 13% по сравнению с прошлым годом, ожидают в российской компании.

korrespondent.net

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