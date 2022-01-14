Газовые поставки

Фото ambergrid.lt

Строительство соединяющего Литву и Польшу газопровода (GIPL) завершено, весь газопровод до польской границы заполнен газом, сообщает BNS.

31 декабря был получен последний акт о завершении строительства, сообщила компания Amber Grid. Намечается, что газопровод начнет действовать в середине этого года. Конкретную дату планируется сообщить после согласования ее с оператором газопередающей системы Польши.

В предоставленной Государственному совету по регулированию энергетики компанией Klaipedos nafta информации о приобретении судна-хранилища сжиженного природного газа (СПГ) говорится, что после ввода в эксплуатацию электростанции в польской Остроленке, по всей вероятности, она будет обеспечиваться газом с терминала СПГ в Клайпеде.

Кроме того, ожидается, что в 2026-2028 годах мощности GIPL в Польшу будут увеличены, так как в подготовленном оператором передающей системы страны Gaz-System плане развития на 10 лет предусмотрен рост потребления газа.

GIPL соединит газовые рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Европейским союзом. Общая его протяженность составляет 508 километров, из которых на территории Литвы проложено 165 км, на территории Польши — 343 км.

Общая стоимость проекта GIPL составляет примерно 500 млн евро. Более 60% средств на реализацию проекта выделила Еврокомиссия. В финансировании проекта участвуют и операторы газопередающих систем Латвии и Эстонии.

Обеспечение потребителей в странах Балтии

Литва и Латвия в будущем намерены оказывать друг другу помощь в обеспечении потребителей газом, если поставки газа прекратятся или возникнут перебои, сообщает BNS.

Страны в этом году планируют подписать соглашение об обеспечивающих безопасность поставок мерах солидарности, сообщило BNS Министерство энергетики Литвы. С литовской стороны договор подпишет министр энергетики Дайнюс Крейвис.

«Суть соглашения — помощь потребителям Литвы и Латвии, когда поставки прекращаются или возникают значительные перебои», — разъяснила BNS представитель министра энергетики Вита Раманаускайте. «Это одно из первых таких соглашений в Европе», — добавила она.

Страны обязаны договориться о помощи друг другу согласно регламенту ЕС об обеспечении безопасности поставок газа от 2017 года.