«Газпром» остановил «Северный поток»

Фото Nord Stream 2

Россия остановила «Северный поток» на фоне газового кризиса в Европе, сообщает moscowtimes.ru. Уточняется, что речь идет о плановом обслуживании — оно продлится до утра 21 июля.

Оператор проекта Nord Stream AG анонсировал остановку еще 1 июля. Там заверили, что график ремонта газопровода был заранее согласован со всеми партнерами.