«Газпром» остановил «Северный поток»

Россия остановила «Северный поток» на фоне газового кризиса в Европе, сообщает moscowtimes.ru. Уточняется, что речь идет о плановом обслуживании — оно продлится до утра 21 июля.
Оператор проекта Nord Stream AG анонсировал остановку еще 1 июля. Там заверили, что график ремонта газопровода был заранее согласован со всеми партнерами.
На время работ на «Северном потоке» единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы остается транзитная ветка через Украину, через нее в настоящее время пропускается около 40 млн куб. м топлива в сутки.freecity.lv