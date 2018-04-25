«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение

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«Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа, сообщает ТАСС.

Лещина не раскрыл подробностей сделки, сославшись на ее конфиденциальность, однако уточнил, что «Россия отзывает свои требования», а Украина «не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору любую компенсацию».

Замминистра добавил, что «подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», к которым стремилась Украина».

Правительство Украины 28 декабря одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией «Газпром». Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому «Газпрому» касается исков на сумму около $7 млрд. Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что стороны подпишут мировое соглашение 29 декабря, после чего будут отозваны все иски и сняты все аресты с имущества «Газпрома» в Европе.