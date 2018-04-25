default image
Каунас в начале года объявит конкурс подрядчика "Острова науки"

Подробнее...
default image
Госсекретарь США Помпео посетит Беларусь 4 января

Подробнее...
default image
Eddy Travels привлек 450 тыс. долларов инвестиций и учредил предприятие в Литве

Подробнее...
default image
"Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение

Подробнее...
default image
Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Подробнее...
default image
Зола с электростанции Ignitis grupe пойдет на восстановление острова в Норвегии

Подробнее...
default image
Šiauliu bankas оштрафован на 0,88 млн евро

Подробнее...
default image
Жителям Чехии напомнили о необходимости срочно чипировать собак

Подробнее...
default image
Начато расследование по осквернению крестов с надписями в поддержку Гонконга

Подробнее...
default image
В Хорватии открылся музей похмелья, где раздают "пьяные очки"

Подробнее...
default image
КС принял просьбу сейма рассмотреть дело об ограничении обысков у судей

Подробнее...
default image
Из штаб-квартиры британской разведки пропали важные документы

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: самые серьезные вызовы в сельском хозяйстве и транспорте

Подробнее...
default image
Президент Эстонии: мои внуки ходят в русский детсад

Подробнее...
default image
Завершено восстановление участка железной дороги в Реньге

Подробнее...
default image
Магазины duty free откроют на въезде в Беларусь

Подробнее...
default image
Генеральная Ассамблея одобрила бюджет ООН на 2020 год общим объемом в 3 миллиарда долларов

Подробнее...
default image
Правительство утвердило план по борьбе с изменением климата

Подробнее...
default image
Еврокомиссия раскритиковала "адские" санкции США против СП-2

Подробнее...
default image
Правительство будет содействовать развитию местной энергетики

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение

  • Фото из открытых источников

«Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа, сообщает ТАСС.

Лещина не раскрыл подробностей сделки, сославшись на ее конфиденциальность, однако уточнил, что «Россия отзывает свои требования», а Украина «не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору любую компенсацию».

Замминистра добавил, что «подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», к которым стремилась Украина».

Правительство Украины 28 декабря одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией «Газпром». Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому «Газпрому» касается исков на сумму около $7 млрд. Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что стороны подпишут мировое соглашение 29 декабря, после чего будут отозваны все иски и сняты все аресты с имущества «Газпрома» в Европе.

реклама

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине. В пятницу «Газпром» сообщил о выплате «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

В рамках договоренностей «Газпром» должен подписать с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. «Нафтогаз» выступит компанией — организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годов. Переговоры по транзиту Россия и Украина на протяжении уже нескольких дней проводят в Вене.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600