«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение

«Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа, сообщает ТАСС.
Лещина не раскрыл подробностей сделки, сославшись на ее конфиденциальность, однако уточнил, что «Россия отзывает свои требования», а Украина «не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору любую компенсацию».
Замминистра добавил, что «подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», к которым стремилась Украина».
Правительство Украины 28 декабря одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией «Газпром». Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому «Газпрому» касается исков на сумму около $7 млрд. Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что стороны подпишут мировое соглашение 29 декабря, после чего будут отозваны все иски и сняты все аресты с имущества «Газпрома» в Европе.
20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине. В пятницу «Газпром» сообщил о выплате «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
В рамках договоренностей «Газпром» должен подписать с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. «Нафтогаз» выступит компанией — организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годов. Переговоры по транзиту Россия и Украина на протяжении уже нескольких дней проводят в Вене.
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