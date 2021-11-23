Газпром предупредил Молдову об остановке поставок газа

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«Газпром» уведомил Молдову о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала НТВ, сообщает ТАСС.

В октябре «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении «Газпрома», а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, «Газпромом» было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — сказал Куприянов. Он также добавил, что «Газпром» «крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств».

Куприянов напомнил, что предложения «Газпрома» по цене газа для Молдавии были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов, а молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании.

«Молдовагаз» получила уведомление «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа. В компании заявили, что работают над погашением долга.

О долгах Молдовы за газ

Долги молдавских потребителей аккумулирует на своем балансе «Молдовагаз». Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время молдавские потребители с правого берега Днестра задолжали около $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Стороны договорились уточнить эту цифру в этом году в ходе аудита.

Кроме долга правобережной части Молдавии, еще свыше $7 млрд «Газпрому» должны потребители из непризнанного Приднестровья. Как пояснил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан, эта часть долга сформировалась из-за систематических неплатежей потребителей с левого берега Днестра. Правительство Молдавии этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию в приднестровском регионе.