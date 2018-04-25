Где моя большая ложка?

default image
За чертой бедности

Подробнее...
default image
Портрет идеального соседа

Подробнее...
default image
Почтовые доставки в пандемию

Подробнее...
default image
Запреты возвращаются

Подробнее...
default image
Чего ожидают от новой власти

Подробнее...
default image
Выпущена монета в честь Виленского Гаона

Подробнее...
default image
Памяти ушедших

Подробнее...
default image
Рейла

Подробнее...
default image
Возле мусорных контейнеров – видеокамеры

Подробнее...
default image
Грозит ли нам «отопительный Армагеддон»?

Подробнее...
default image
Путь к выздоровлению экономики

Подробнее...
default image
Торжественно открыта скульптура «Водонос»

Подробнее...
default image
Реконструкция Дворца спорта

Подробнее...
default image
Безоговорочная победа консерваторов

Подробнее...
default image
В центре Вильнюса - паркинг

Подробнее...
default image
Окно контрабанды закрылось

Подробнее...
default image
Приговор для экс-президента

Подробнее...
default image
Правовая сторона пандемии

Подробнее...
default image
Правила продажи домашних животных

Подробнее...
default image
Преподобный Иоанн Рыльский

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выделила 508 млн евро на поддержку проектов в сфере здравоохранения

Подробнее...
default image
А. Вярига просит отложить посещение могил и постоянно носить маски

Подробнее...
default image
МИД Литвы вручил ноту Беларуси из-за закрытия границы

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает в длинные выходные воздержаться от встреч с родственниками

Подробнее...
default image
Новозеландцы на референдуме проголосовали за эвтаназию, но против легализации марихуаны

Подробнее...
default image
А. Вярига не исключает всеобщий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Подробнее...
default image
Пограничники Литвы подписали договор о системе наблюдения на границе с Беларусью

Подробнее...
default image
В Германии раскрыли 9 криминальных чатов в Telegram

Подробнее...
default image
Вакцинация в странах ЕС пройдет одновременно

Подробнее...
default image
На следующей неделе новая коалиция планирует согласовать программу задач

Подробнее...
default image
Ученые сообщили о новой разновидности коронавируса в Европе

Подробнее...
default image
Литва почти за 2 млн евро купит лекарство для лечения симптомов коронавируса

Подробнее...
default image
Судно с мигрантами затонуло у берегов Сенегала, погибли 140 человек

Подробнее...
default image
Строгий карантин из-за COVID-19 может потребоваться уже в ноябре - ученые

Подробнее...
default image
Саммит ЕС принял декларацию о единстве с Францией в борьбе с терроризмом

Подробнее...
default image
Подтверждено 735 новых случаев коронавируса, семь смертей

Подробнее...
default image
Франция объявила максимальный уровень террористической угрозы

Подробнее...
default image
От коронавируса привился бы каждый второй житель Литвы

Подробнее...
default image
В Норвегии ужесточают карантин

Подробнее...
default image
Беларусь разрешает въезд своим гражданам и имеющим разрешения на жительство и работу

Подробнее...
Едим дома

Где моя большая ложка?

Кто и когда сварил первый суп? А бог его знает. Ясно только, что было это давным-давно — один из разделов древней кулинарной книги, написанной в Китае аж 4700 лет тому назад, детально описывает приготовление разнообразных супов.

Старая египетская легенда гласит, что суп появился благодаря… краже. Один из рабов стянул хозяйскую курицу, сунул тушку в кипящую воду, был застигнут, доставлен на суд к фараону вместе с котелком и… помилован  благодаря бульону. Учуяв запах, фараон не только простил бедолагу, но и сделал его своим поваром. Древние греки историей супов не заморачивались, но в пользе их были уверены — участники Олимпийских игр подкреплялись перед выступлениями крепчайшим бульоном. Дальше — больше. Бог весть когда и как появившиеся супы прочно обустроились на столах всего мира, став символом истинного уюта и благополучия. Как подтверждение — цитата из книги «Русская кухня в изгнании» Петра Вайля и Александра Гениса: «Несчастлив тот дом, в котором не варят супа. Не стоять той семье, где все кормятся бутербродами. В наш век, век экзистенциального одиночества, нет фундамента прочнее, чем кастрюля густого горячего супа. Вокруг нее собирается и стар и млад, чтоб хлебать наваристую жижу, заедая щедрыми ломтями хлеба».

Супов на свете — великое множество, и варить их нужно со страстью и вдохновенно. И если все сделано как надо и нос ваш, уловивший запах, трепещет, как влюбленный мотылек, хватайте ложку — и вперед! Суп этот — борщ, щи, харчо или что там у вас? — вы съедите с необычайным удовольствием и не станете жалеть красок, рассказывая о нем. 

Кстати, мода на жидкие горячие блюда пошла со времен Наполеона: французский император обожал каштановый суп. Теперь в мире появились супы, взятые под охрану ЮНЕСКО, и похлебки с ингредиентами стоимостью около $2 тыс.

Осенью на смену летним холодным супам приходят наваристые первые блюда. Их главная задача — согреть организм и зарядить его энергией. Горячие супы хороши тем, что в теплом виде полезные вещества лучше и быстрее усваиваются организмом. Правда, температура таких блюд при подаче не должна превышать 60-70 °С, иначе вкусовые рецепторы языка становятся менее чувствительными и удовольствия от приема пищи будет мало.

Суп, особенно на курином бульоне, — целебное средство от простуды. Он понижает температуру тела, повышает общий тонус. Для приготовления прозрачного бульона курицу нужно залить водой, довести до кипения и обязательно снять всю образовавшуюся пену. После этого положить туда целиком морковь и луковицу прямо в шелухе — они придадут бульону насыщенный вкус и золотистый цвет. В конце варки в блюдо по желанию можно добавить лапшу или клецки. В идеале бульон необходимо употребить сразу. Хранить же его следует только в стеклянной посуде (в металлической продукты окисляются) и не более двух дней.

На курином бульоне готовится огромное количество супов: чечевичный, солянка, минестроне. Последний — самый распространенный в Италии. В переводе на русский «минестроне» означает «супище» — он должен быть плотный, чтобы «ложка стояла».

Классика венгерской кухни — суп-гуляш. Сытная густая, очень острая похлебка из овощей, мяса и паприки объявлена памятником культурного наследия и взята под охрану ЮНЕСКО.

Один из самых необычных и дорогих супов в мире — из ласточкиных гнезд. Этот деликатес распространен в странах Азии и доступен только богачам: 1 кг гнезд в среднем стоит $2,5 тыс. Так что если хочется чего-то эдакого и заморского, приготовьте, например, буйабес — рыбный французский суп или знаменитый луковый с сыром и гренками.

Ешьте супы с аппетитом и помните: они не только вкусны, но и весьма полезны (прекрасная отмазка для тех, кто наливает себе третью по счету тарелку). Супы согревают, легко усваиваются, способствуют пищеварению, улучшают настроение. Не зря французы говорят: «Ешьте суп до и после еды и живите до ста лет».  

Минестроне

Лук красный — 1 шт., морковь — 2 шт., сельдерей — 1 стебель, томаты в собственном соку — 450 г, картофель — 2 шт., цукини — 1 шт., фасоль консервированная — 400 г, фасоль стручковая — 200 г, макароны — 100 г, чеснок — 1 зубчик, розмарин — 0,5 ч. л., масло оливковое, соль, перец красный молотый, перец черный молотый.

Лук, морковь и сельдерей порубить. Картофель и цукини нарезать. С консервированной фасоли слить жидкость, промыть и дать воде стечь. Стручковую фасоль нарезать. В кастрюле разогреть масло. Положить лук, морковь и сельдерей, добавить розмарин, красный и черный перец, соль. Жарить, помешивая, 5-8 минут. Добавить размятые томаты вместе с соком. Готовить  минуту, пока жидкость слегка не уварится. Положить картофель, цукини, консервированную фасоль. Влить воду (1,7 л) или бульон (овощной или куриный), довести до кипения. Добавить стручковую фасоль. Убавить огонь и варить, пока овощи не станут мягкими. Примерно за 10 минут до готовности овощей положить макароны. Снять с огня, добавить в суп натертый чеснок. Перемешать и дать постоять под крышкой 5 минут.

Фасолевый суп

Куриное филе — 400 г, вермишель — 75 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., паста томатная — 2 ст. л., фасоль стручковая — 250 г, фасоль белая консервированная — 400 г, бульон куриный — 2 л, сельдерей — 2 стебля, петрушка — пучок, масло растительное, соль.

Филе нарезать, обжарить в кастрюле на масле до золотистого цвета (примерно 5-6 минут). Переложить на тарелку. Лук, морковь и сельдерей измельчить и обжарить в той же кастрюле до мягкости. Добавить стручковую фасоль, томатную пасту и жарить 2 минуты. Влить горячий бульон и дать закипеть. Положить в суп филе и белую фасоль, посолить, варить на среднем огне 10 минут. За 3 минуты до готовности добавить вермишель и нарубленную петрушку. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут.

Шурпа

Картофель — 700 г, перец сладкий — 350 г, баранина — 700 г, помидоры — 300 г, морковь — 250 г, лук репчатый — 250 г, чеснок — 3 зубчика, паста томатная — 3 ст. л., зелень (любая) — пучок, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Лук мелко покрошить. Мясо и помидоры нарезать кубиками. Перец и морковь нашинковать соломкой. В кастрюле на растительном масле обжарить лук. Добавить мясо. Через 7 минут положить помидоры. Следом — болгарский перец, томатную пасту и морковь. Залить кипятком так, чтобы вода полностью покрывала овощи с мясом. Тушить 30 минут. Картофель почистить, нарезать. Отправить к мясу и овощам. Залить кипятком, посолить, поперчить. Варить до готовности картофеля (10-15 минут). Добавить раздавленный чеснок и измельченную зелень.

Немецкий суп айнтопф

Говядина (лучше ребра с хрящиками) — 400 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2-3 шт., шампиньоны — 100 г, чечевица красная — 1 стакан, колбаски охотничьи подкопченные — 1-2 шт., фасоль стручковая — 100 г, кукуруза консервированная — 100 г, перец болгарский — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., тмин — 2 щепотки, петрушка — 8 веток, перец черный молотый, соль.

Мясо нарезать средними кусками и обжаривать на масле в кастрюле до зарумянивания — около 7 минут. Добавить нарезанный лук и морковь и обжаривать еще 2 минуты. Шампиньоны нарезать пластинами, выложить в кастрюлю, обжаривать 4 минуты. Добавить соль, перец, тмин. Залить 1,5 л кипящей воды, варить около 45 минут — до готовности мяса. Всыпать промытую чечевицу. Через 15 минут добавить нарезанный картофель и кружки охотничьих колбасок. Спустя 15 минут всыпать фасоль и кукурузу, нарезанный кусками перец, через 5 минут снять с огня.

Сборная мясная солянка

Говядина на косточке (грудинка) — 500 г, свинина (окорок или лопатка) — 300 г, куриные окорочка — 2 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., паста томатная — 2 ст. л., огурцы маринованные — 2 шт., маслины без косточки — 1 банка, копчености (охотничьи или баварские колбаски, ветчина, карбонад) — 500 г, лимоны — 1 шт., лавровый лист, масло растительное, соль, перец черный горошком.

Говядину, курицу и свинину положить в большую кастрюлю. Добавить лавровый лист и 10 горошин черного перца. Посолить. Влить воду (2 л), довести до кипения. Уменьшить огонь и варить бульон под крышкой полтора часа, пока говядина не станет мягкой. Окорочка можно вынуть через 40 минут, чтобы мясо не переварилось. Лук порубить, морковь натереть. Огурцы нарезать. В сковороде разогреть масло. Обжарить лук с морковью. Добавить томатную пасту и жарить минуту. Туда же положить огурцы — готовить минуту. Мясо вынуть из бульона, дать остыть, нарезать. Точно так же нарезать копчености. Добавить в кастрюлю зажарку, мясо, маслины и половину рассола от них. Варить 10-15 минут. Подавать с дольками лимона.

Уха рыбацкая

Ерш или окунь — 800 г, лук репчатый — 1 шт., картофель — 3 шт., лосось очищенный — 500 г, судак очищенный — 500 г, щука очищенная — 300 г, водка — 100 мл, лавровый лист, петрушка — пучок, укроп — пучок, соль, перец черный горошком.

В кастрюлю положить ерша (окуня), лук, петрушку, залить водой (2 л), довести до кипения, снять пену и варить 30 минут. Рыба должна полностью развариться. Затем бульон процедить, рыбу выбросить. Щуку, судака и лосось нарезать крупными кусками и варить в бульоне 15–20 минут, снимая пену. Картофель очистить, нарезать и добавить в бульон. Варить еще 10 минут. Приправить солью, перцем, лавровым листом, снять с огня. Дать настояться под крышкой 10 минут. Влить водку и разлить уху по тарелкам. Добавить мелко нарезанную зелень.

Мерджимек

Чечевица красная мелкая — 300 г, масло сливочное — 100 г, паста томатная — 3 ст. л., лук репчатый — 1 шт., базилик сушеный — 1 ч. л., мята сушеная  — 1 ч. л., орегано сушеный  — 1 ч. л., соль, перец черный молотый.

В кастрюле растопить масло. Обжарить нарезанный лук до прозрачности, добавить томатную пасту, обжаривать 3-5 минут. Добавить промытую чечевицу. Постоянно помешивая, обжаривать все вместе 5-7 минут (чечевица должна немного посветлеть). Влить в кастрюлю кипящую воду (1,5 л), накрыть крышкой, оставить на среднем огне вариться 15 минут. За 5 минут до готовности добавить травы, посолить и поперчить. Готовый суп измельчить в блендере или протереть через сито.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.