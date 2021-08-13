Где работают мигранты в Литве?

По данным Службы занятости, приезжие в Литву украинцы чаще всего выбирают курсы повара, кондитера, мясника, сварщика, водителя категории D, C или CE. Значительная часть сирийских граждан осваивает профессию парикмахера.

Беженцы, получившие официальный статус, активно регистрируются в Службе занятости. Специалисты знакомят их с социокультурными различиями, трудовыми отношениями в Литве, востребованными профессиями. Также обсуждаются возможности трудоустройства мигрантов, знание иностранных языков и проверяются имеющиеся квалификации.

«Раньше компании отказывались нанимать беженцев из-за существовавших стереотипов, необоснованных страхов и культурных различий. Но теперь ситуация кардинально изменилась: работодатели выслушивают, соглашаются на собеседование, дают беженцу возможность проявить свои способности», – сказала Кристина Кашаускене, главный специалист отдела обслуживания клиентов Службы занятости Йонавского района.

Все лица, которым был предоставлен статус беженца или дополнительной защиты, могут пройти профессиональное обучение и трудоустроиться. Отмечается, что те, кого не устраивают условия работы и жизни в Литве, быстро покидают страну или просто не обращаются в Службу занятости.

Зарегистрироваться в Службе занятости иностранцы могут не сразу, обычно это занимает полгода, пока не будут готовы все документы о статусе беженца или дополнительной защиты. На рынок труда беженцы обычно попадают через шесть месяцев после регистрации в Службе занятости. Работу легче найти тем, кто знает русский или английский язык.

Сфера деятельности иностранца, как правило, тесно связана со страной, из которой он приехал. Есть тенденция, что украинские мужчины в основном работают электриками, сварщиками, инженерами. Женщины – поварами, кондитерами, медсестрами. Сирийцы обычно находят работу парикмахера, повара, мебельщика, портного. Между тем женщинам сложнее. У них нет опыта работы, и они начинают с того, что умеют: работают посудомойками или кухонными помощниками в кафе.

К культурным различиям должны приспосабливаться не только новые жители нашей страны, но и компании, которые их нанимают. «Работодатели иногда удивляются тому, что сирийские мужчины хотят работать на должностях, которые обычно занимают женщины в нашей стране. Например, портные. В Сирии всю работу могут выполнять мужчины, не разделяя вид занятости по половому признаку», — пояснила К. Кашаускене.

Бывают случаи, когда беженцы сами становятся работодателями: гражданин Сирии, работавший сборщиком мебели, открыл собственное дело и сам изготавливает мебель. Другой пример — украинец, который с момента приезда в Литву поставил перед собой цель создать компанию и трудоустроить своих соотечественников, которые нуждаются в помощи. Сегодня он успешный руководитель.

Иностранцев также интересует возможность переквалификации. Гражданам Афганистана, Таджикистана и Украины это сделать легче, потому что они обычно говорят по-русски. Есть также центры, где обучают и на английском языке. Сами мигранты помогают друг другу преодолеть языковой барьер.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ