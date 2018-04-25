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TOP,Транспорт

Где утилизировать автомобиль и получить компенсацию

Фото BFL/Кястутис Ванагас

Многие уже знают о программе Министерства защиты окружающей среды, которая позволяет получить компенсацию за утилизированный загрязняющий окружающую среду автомобиль. Первый этап этой программы закончился буквально на днях. 

Теперь начался второй этап, на который выделено в общей сложности 3 млн евро. Как только эти деньги закончатся, подача заявок на компенсации прекратится. О том, как принять участие в этой программе и что следует делать, рассказала Аустея Йонайтите, сотрудник Агентства управления проектами в сфере окружающей среды (APVA).

«Можно подавать нам заявки на получение компенсаций на приобретение велосипедов, самокатов, мотоциклов, мопедов или билетов на проезд в общественном транспорте. Хотела бы обратить внимание на основные моменты. Заявитель прежде всего должен утилизировать старый загрязняющий окружающую среду автомобиль. Затем — приобрести какое-либо из перечисленных транспортных средств. И только после того, как человек утилизировал старый автомобиль и приобрел транспортное средство из перечисленного списка или годовой проездной билет,  он может подавать нам заявление», — сообщила А.Йонайтите.

Очень важно подчеркнуть, что средство должно быть утилизировано в предприятии, у которого есть на это лицензия. Список предприятий, у которых есть лицензия на утилизацию автомобилей,  можно найти на странице atvr.aplinka.lt. Надо выбрать предприятие, которое вам удобнее всего географически, утилизировать в нем свой автомобиль и обязательно получить справку об этом. Она будет необходима при подаче заявки на получение компенсации. После этого человек может приобретать экологическое транспортное средство. 

«Напомню, что компенсируются годовой билет на проезд в общественном транспорте, электрические мопеды и мотоциклы, электрические или простые велосипеды и электрические самокаты. Подчеркну: именно электрические самокаты, а не простые. Что еще важно —  максимальная выплата одному заявителю составляет не более тысячи евро. Человек может приобрести и несколько транспортных средств — он может купить и велосипед, и самокат, и годовой билет на проезд в общественном транспорте, то есть несколько наименований. Основной момент — цена не должна превышать сумму компенсации, предназначенной для этого транспортного средства. На   странице www.apva.lt размещена информация, где указан размер компенсации на каждое транспортное средство», — разъяснила сотрудница агентства.

Остается добавить, что подавать заявки можно до тех пор, пока не закончатся выделенные на компенсации деньги, но не позднее февраля следующего года. Все подробности — на странице apva.lt.

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