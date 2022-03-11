Где в Литве отопление дешевле всего

Иногда складывается впечатление, что большая часть европейских, да и литовских политиков считает, что с приходом весны цены на энергоносители снова упадут, что, дескать, выделим компенсации большему количеству жителей и предпринимателей, и все снова наладится. Я уверен, что этого не будет. Цены на энергоносители вряд ли упадут, а компенсации и льготы лишь обременят государственный бюджет, собранный из карманов все тех же жителей, который и так уже подорван пандемией и прочими кризисами. Субсидируя ископаемое топливо на деньги налогоплательщиков, мы никогда не выберемся из этого замкнутого круга высоких цен и геополитических заложников. Европа импортирует более 60 процентов энергоресурсов, в основном из России. По мере роста спроса на энергию и сокращения легкодоступных ресурсов газа и нефти цены будут только расти, а не наоборот.

Литва предлагает временный спасательный круг — льготы, компенсации за отопление. Однако это больше похоже на самообман, а точнее — на обман избирателя. Возможно, это сможет временно символически облегчить нагрузку на население, а властям — в глазах населения получить небольшой «плюсик». Однако, если инвестиции в наиболее эффективные местные источники энергии и в реновацию зданий и теплоцентралей сразу существенно не увеличатся, все эти льготы, которые на самом деле ничего не меняют, можно считать цинизмом власти и предательством людей.

Кроме того, 2 февраля Европейская комиссия предложила объявить ядерную энергию и ископаемый природный газ «зеленой» энергетикой. Это не только компрометирует Европу в отношении целей климатической нейтральности, но и однозначно усилит ее зависимость от импорта ископаемого топлива из России и не решит вопрос роста цен на энергоносители.

Давно уже понятно, что нет другого верного пути, кроме повышения энергоэффективности и возобновляемой энергетики, развития местной энергетики. В то время как ископаемое топливо становится неуклонно дорогим и вызывает множество серьезных проблем, возобновляемая энергия с каждым годом дешевеет. Самоуправления с дальновидными руководством уже давно адаптировали тепловые хозяйства к местному биотопливу. В этом году как никогда жители оценят это по достоинству.

В сегодняшних условиях бессмысленно и лицемерно беспокоиться как о доходах населения, так и о геополитической ситуации, если мы продолжим держаться за ископаемое российское топливо и позволять манипулировать ценами на топливо. Можем ли мы позволить себе субсидировать газ, потребление которого мы хотим сократить и полностью отказаться от него? В общественной сфере было так много дискуссий о недееспособности вильнюсской власти, что продолжение обсуждений означало бы еще более длительные задержки и предательство интересов как жителей Вильнюса, так и Литовского государства в целом. Вильнюс, будучи в два раза богаче других самоуправлений, привлекающий крупнейшие инвестиции в стране, за несколько десятилетий не смог перейти к более устойчивому и безопасному тепловому хозяйству на основе местного биотоплива и биогаза? Когда это удавалось даже самым бедным самоуправлениям Литвы? Не хватило желания? Были ли другие интересы? Это надо менять немедленно.

Больше всего от роста цен на тепло пострадали самоуправления, которые не торопились переходить на биотопливо, в этом отношении «лидирует» самый экономически развитый город Вильнюс. Основным топливом для производства теплоснабжающая организация «Vilniaus šilumos tinklų» использует природный газ, на долю которого приходится до 70 процентов всех видов топлива. Для сравнения, в Каунасе и Панявежисе до 85 процентов тепла производится в котельных на биотопливе, в Клайпеде – 68 процентов, в Шяуляй – 75 процентов. В Литве, по данным Государственной службы регулирования энергетики, в среднем производство тепла на 70% состоит из биотоплива и до 30% — из природного газа.

Литве еще многое предстоит сделать для развития местной возобновляемой энергетики, но отсталость столицы непростительна, и я бы очень серьезно предложил избирателям Вильнюсского самоуправления пересмотреть свои предпочтения во время выборов, так как при таких тенденциях цен на отопление миграция населения может повернуться в противоположном направлении. Многие пенсионеры из Вильнюса уже купили реновированные квартиры в Игналине, где стоимость отопления смехотворна по сравнению с вильнюсскими ценами, так как система отопления здесь была обновлена и переведена на биотопливо десятилетия назад, а прочая курортная инфраструктура хорошо развита. Впрочем, в шикарном Вильнюсе несладко приходится не только пенсионерам – из-за космических цен за отопление тяжело приходится и молодым семьям, и одиноким людям, и бюджетникам, и уж тем более студентам, поддерживаемым родителями, в свободное от лекций время старающимся подработать, например, доставкой еды.

Уже не первое десятилетие я работаю непосредственно над этими темами, продвигая экономику замкнутого цикла, экологически чистую энергию, производство биотоплива и биогаза, а также реновацию зданий. Практика показывает, что именно в этих областях инвестиции действительно приносят пользу: от повышения комфорта для населения до падения цен и влияния на климат и энергонезависимости.

Сегодня, когда цены на энергоносители высоки, люди заинтересованы в развитии возобновляемых источников энергии. И это правильно, поскольку похоже, что цены уже не вернутся к уровню прошлого лета. Поэтому я предлагаю значительно увеличить инвестиции в эти области и развивать собственное производство экологически чистой возобновляемой энергии.

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