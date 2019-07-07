Где жить дешевле?

Фото из открытых источников

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По данным Eurostat, продукты питания литовцам обходятся дешевле, чем жителям большинства стран, входящих в ЕС. При этом стоимость одежды и обуви в прошлом году была выше среднего значения по Европейскому союзу. В нашей республике цены на эти виды товаров в 2018 году были на 5,3% выше, чем в ЕС.

Также высокая стоимость одежды и обуви была отмечена в соседних странах Балтии. В Латвии этот показатель был выше среднего по ЕС на 5,5%, а в Эстонии — на 10,3%.

Цены других потребительских товаров и услуг в Литве ниже среднего значения по ЕС. В этот список попали еда, отели и рестораны, алкоголь и табак, недвижимость, мебель, личный транспорт, транспортные услуги, коммуникации, а также товары и услуги сферы отдыха и культуры.

Например, цены на продукты питания в Литве являются одними из самых низких по сравнению с другими европейскими странами. Этот показатель ниже среднего значения по ЕС на 20,4%.

При этом жители Литвы постоянно беспокоятся из-за повышения цен на продукты и низких зарплат, а сама республика в рейтингах ЕС по уровню дохода и качеству жизни часто занимает последние места.

Межу тем в Литве в сетях супермаркетов подорожала свинина. Специалисты, занимающиеся переработкой мяса, утверждают, что цены на свинину также выросли и на мировых рынках — примерно на 40 процентов, сообщает LRT. Могут подорожать другие виды мясной продукции. Производители мяса утверждают, что свинина дорожает из-за спроса и африканской чумы свиней в Китае, который обслуживает почти половину мирового рынка свинины.

Цены на недвижимость в Литве также растут. За год цены на квартиры в Вильнюсе выросли на 4,5%, в Каунасе на 5,1%, в Клайпеде – на 4,8%, в Шяуляй – на 10,3%, в Панявежисе – на 13,9%.

По данным опроса, жители Литвы связывают подорожание продуктов с введением в стране евро. Они считают, что после вступления в еврозону, несмотря на рост доходов, им приходится ежедневно тратить много денег на еду и другие товары, в то время как в Польше, которая сохранила национальную валюту, все гораздо дешевле.

В Литве минимальная заработная плата составляет 555 евро в месяц, что является одним из самых низких показателей по ЕС. Профсоюзы различных сфер, например, учителя и врачи, жалуются на низкую оплату труда и требуют повышения. При этом, согласно опросам, треть литовцев оценили свое финансовое положение как плохое, а также отмечали, что более высокие доходы позволили бы им быть более удовлетворенными жизнью в стране.

Соседняя Польша в последние годы показывает самую лучшую динамику в соотношении «цены – зарплаты». По данным Eurostat, в Болгарии средняя зарплата брутто (до вычета налогов) составляет 656 евро, в Румынии — 816 евро, а в Литве — 912 евро. В остальных государствах ЕС зарплата перевалила за символическую тысячу евро. Так, средняя зарплата в Латвии — 1024 евро, а в Эстонии — 1392 евро.

В Польше сегодня уровень жизни достаточно высокий. Средняя зарплата составляет 1216 евро, а цены — 69 процентов от среднеевропейских.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ