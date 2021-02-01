Гейтс отреагировал на теории заговора о его причастности к пандемии

Он добавил, что его фонд давно сталкивается с недоверием людей к вакцинам. Например, во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан и Нигерия, были распространены слухи об опасности препарата — якобы он может привести к бесплодию.

«Нам пришлось обратиться к влиятельным людям, к религиозным лидерам, и попросить их объяснить преимущества вакцинации», — пояснил филантроп.

Гейтс считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни — «так же, как землетрясения, торнадо или климатические изменения».

В то же время в задачи правительства входит защита граждан от этих событий, подчеркнул Гейтс. Если бы человечество было лучше готово к пандемии, все было бы иначе, в частности, уровень смертности был бы гораздо ниже, считает филантроп.

«Мы должны извлечь уроки», — сказал Гейтс, добавив, что следующая пандемия может быть «в десять раз хуже».

«Надеюсь, через два года все будет по-другому. Вакцины, тесты, лекарства, эпидемиология, мониторинг — многое можно сделать», — подытожил Гейтс.

Напомним, что ранее Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Билл Гейтс получил первую дозу вакцины и прекрасно себя чувствует после прививки.