Гейтс отреагировал на теории заговора о его причастности к пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологические теории о его причастности к пандемии. Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung в понедельник, 1 февраля.
По его словам, люди ищут «простых решений» и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за распространением вируса.
«Недостоверная информация мешает вакцинации, поэтому эпидемия продлится дольше», — сказал Гейтс.
Он добавил, что его фонд давно сталкивается с недоверием людей к вакцинам. Например, во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан и Нигерия, были распространены слухи об опасности препарата — якобы он может привести к бесплодию.
«Нам пришлось обратиться к влиятельным людям, к религиозным лидерам, и попросить их объяснить преимущества вакцинации», — пояснил филантроп.
Гейтс считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни — «так же, как землетрясения, торнадо или климатические изменения».
В то же время в задачи правительства входит защита граждан от этих событий, подчеркнул Гейтс. Если бы человечество было лучше готово к пандемии, все было бы иначе, в частности, уровень смертности был бы гораздо ниже, считает филантроп.
«Мы должны извлечь уроки», — сказал Гейтс, добавив, что следующая пандемия может быть «в десять раз хуже».
«Надеюсь, через два года все будет по-другому. Вакцины, тесты, лекарства, эпидемиология, мониторинг — многое можно сделать», — подытожил Гейтс.
Напомним, что ранее Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Билл Гейтс получил первую дозу вакцины и прекрасно себя чувствует после прививки.korrespondent.net