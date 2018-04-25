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Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

  • Автор: Patrick Gruban, cropped and downsampled by Pine — originally posted to Flickr as UN General Assembly, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4806869

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН на заседании в среду приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За документ проголосовало 133 страны, то есть на четыре больше, чем в предыдущем году. США и Украина традиционно высказались против, 52 государства, включая Австрию, Францию, Турцию, Чехию и Словакию, воздержались, сообщает ТАСС.

Резолюция, соавторами которой в этом году стали более 60 стран, содержит настоятельный призыв к государствам «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно».

В ней выражена «глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС». Речь идет об «объявлении или попытках объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений».

Авторы документа встревожены «участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков».

В резолюции также подчеркивается обеспокоенность Генассамблеи по поводу «использования информационных технологий, интернета и социальных сетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами… в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и вербовки новых членов в разных странах». При этом сделана оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы с такими группами.

Генассамблея рекомендует «принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования,… чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

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