Гендиректор МАГАТЭ призвал не допустить катастрофы на ядерных объектах Украины

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене/ Автор: Thjurexoell — Image:UnocityIAEA.jpg, perspective changed, Общественное достояние, Ссылка

Сторонам следует предпринять усилия, чтобы не допустить катастрофы на атомных электростанциях на Украине, заявил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Интерфакс.

«Я еще раз призываю и хочу, чтобы все это услышали: нам нужно избежать несчастных случаев на ядерных объектах на Украине», — приводят СМИ слова Гросси, сказанные на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

«В данном случае, если произойдет несчастье, то это будет не из-за цунами, спровоцированного природой (как это было на АЭС «Фукусима» — ИФ). В нашем случае причиной катастрофы будет неспособность людей к действиям… Мы не должны допустить это», — добавил глава МАГАТЭ.