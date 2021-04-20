Гендиректор Pfizer заявил, что нужно делать третью прививку от COVID-19

Фото pixabay.com

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям скорее всего понадобится дополнительная доза вакцины от COVID-19 в течение 12 месяцев после полной вакцинации, которая в настоящее время состоит из двух компонентов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Бурла предположил, что людям, возможно, придется прививаться от коронавируса ежегодно. Он сказал, что вероятный сценарий состоит в том, что скорее всего потребуется третья доза, где-то между 6-м и 12 месяцами, а затем будет проводиться ежегодная ревакцинация, но все это необходимо подтвердить. Распространение штаммов будет играть ключевую роль. Генеральный директор Johnson&Johnson Алекс Горски сказал в феврале, что людям может потребоваться вакцинация от COVID-19 ежегодно, как и от сезонного гриппа.

Исследователи до сих пор не знают, как долго длится защита от вируса после полной вакцинации. Недавно в компании Pfizer заявляли, что их вакцина от COVID-19 более чем на 91 процентов эффективна в защите от коронавируса и более чем на 95 процентов эффективна против тяжелых заболеваний в течение шести месяцев после второй дозы. Вакцина Moderna, в которой используется технология, аналогичная технологии Pfizer, также показала высокую эффективность.

Данные компании Pfizer основаны на более чем 12000 вакцинированных участников. Однако исследователи говорят, что по-прежнему необходимы дополнительные данные, чтобы определить, есть ли защита через шесть месяцев после вакцинации. Главный научный сотрудник администрации президента США Джо Байдена по борьбе с COVID Дэвид Кесслер заявил, что американцам следует ожидать повторных инъекций для защиты от разновидностей коронавируса. В феврале представители Pfizer и BioNTech заявили, что они тестируют третью дозу своей вакцины от COVID-19, чтобы лучше понять иммунный ответ против новых вариантов вируса. В конце прошлого месяца национальные институты здравоохранения начали тестирование новой вакцины COVID-19 от Moderna в дополнение к уже имеющейся, разработанной для защиты от проблемного варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке. Генеральный директор Moderna Стефан Бансел заявил, что его компания надеется на то, что осенью будет доступна ревакцинация для двухдозовой вакцины.