Генерал США рассекретил план на случай ядерной войны

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн раскрыл подробности плана на случай ядерной войны, сообщает издание Defense Maven.

Гольдфейн отметил, что cначала должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, после чего «в одно мгновение» силы США и НАТО начнут массированную контратаку, включающую «применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций».

По словам генерала, после этого он должен связаться с главой Северного командования ВС США Терренсом О’Шонесси, чтобы предпринять ответные действия на американской территории.

Противоракеты наземного базирования будут готовы отразить ракетный удар и выявить среди ложных целей настоящую боеголовку. После этого на завершающем этапе задействуют атомные подводные лодки, которые «дадут разрушительный залп из-под воды».

Третьим контактом Гольдфайна станет глава Стратегического командования США Джон Хайтен. Он должен будет доложить, какая ядерная атака потребуется для «сдерживания» противника.

«Каждая из этих миссий является «беспроигрышной», и все они должны быть запущены одновременно», — сказал Гольдфейна.

Также СМИ сообщали что Белый дом готовит новое соглашение с РФ и Китаем по ядерному оружию.