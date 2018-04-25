Генеральное консульство Литвы в Гродно переедет в новое здание

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Генеральное консульство Литвы в Гродно к концу июня планирует переехать в новое здание. Об этом сообщила на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым генеральный консул Литвы в Гродно Йоланта Тубайте, передает БЕЛТА.

Консульство разместится в исторической части города. Под строительство выделен участок на улице Василька. «Надеюсь, здание украсит город. Сейчас ведутся необходимые согласования, процедуры закупки оборудования», — рассказала Йоланта Тубайте.

Стороны выразили надежду, что с открытием нового здания взаимодействие между Беларусью и Литвой, регионами будет развиваться еще активнее. «Тем более что положительные примеры есть едва ли не во всех отраслях, — отметил Владимир Кравцов. — Так, в регионе действуют более 120 организаций с литовским капиталом, реализуются и крупные инвестиционные проекты».

Обсуждалось и сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Например, в этом году планируется начать реконструкцию пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Это решение продиктовано временем: транспортный поток здесь из год в год увеличивается. Будет реконструирована и трасса М7 от пункта пропуска в сторону Минска. Рассматривался также вопрос восстановления железнодорожного сообщения из Гродно в Литву.