Генпрокуратура Беларуси просит Литву выдать С. Тихановскую

С. Тихановская после выборов 9 августа прошлого года, победителем которых был провозглашен президент Александр Лукашенко, приехала в Литву. Еще до выборов сюда были привезены ее дети.

Оппозиция и Западные демократии утверждают, что президентские выборы в Беларуси были фальсифицированы. С выборов в Беларуси проходят массовые протесты сторонников оппозиции, которые режим грубо подавляет.

Лояльная А. Лукашенко правоохрана обвиняет окружение С. Тихановской в организации массовых беспорядков.

С. Тихановская акцентирует, что она всегда выступала лишь за мирные методы.