Генпрокуратура обратилась к Словении с просьбой выдать Литве В. Кучинскаса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Генеральная прокуратура Литвы обратилась к Словении с просьбой выдать Литве задержанного в этой стране предпринимателя, учредителя группы предприятий Arvi Видмантаса Кучинскаса.

«С целью перенять у государства Европейского союза подозреваемого гражданина Литвы, уголовное преследование которого ведется в Литовской Республике, получив просьбу территориальной прокуратуры, Генпрокуратура начала процесс европейского ордера на арест», — информировала BNS представитель Генпрокуратуры Рита Стундене.

По ее словам, этот процесс сложный и многоуровневый, так что более подробную информацию прокуратура сможет предоставить только после получения ответа на обращение из Словении.

Как сказала Р. Стундене, трудно сказать, сколько времени может занять этот процесс, так как он будет происходить в соответствии с законодательством Словении.

Она отказалась раскрыть, в связи с какими конкретно преступными деяниями Каунасская окружная прокуратура проводит досудебное расследование, в котором у В. Кучинскаса статус подозреваемого.

Портал 15min.lt ранее сообщал, что предприниматель подозревается в мошенничестве, разбазаривании чужого имущества, причинения имущественного ущерба обманным путем и преступном банкротстве.

О том, что подозреваемый в России в мошенничестве В. Кучинскас был задержан в Словении, агентство BNS сообщило 24 июля. Он был задержан по просьбе России.

Ранее сообщалось, что российский «Альфа-банк» пытается отсудить у В. Кучинскаса долг примерно в 20 млн евро. Адвокат банка говорил, что предприниматель обвиняется в том, что сознательно предоставил банку недостоверную информацию о финансовой ситуации действовавшего в Калининграде контролировавшегося им предприятия по производству удобрений «Арви НПК».