Генпрокуратура обратилась в сейм по поводу снятия неприкосновенности с В. Гапшиса

Генеральная прокуратура Литвы в понедельник обратилась в сейм по поводу снятия депутатской неприкосновености с парламентского трудовика Витаутаса Гапшиса, который является обвиняемым в торговле влиянием и взяточничестве в деле о политической коррупции.
Это подтвердил BNS представитель председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен Паулюс Жеймис.
По его словам, решение о том, будет ли этот вопрос включен в повестку дня пленарного заседания сейма 24 ноября, примет собрание глав парламентских фракций утром во вторник перед заседанием парламента.
Обращение в сейм в понедельник вечером подтвердила и Генпрокуратура.
Отмена правового иммунитета В. Гапшиса нужна для того, чтобы суд мог продолжить рассмотрение дела о политической коррупции.
Трудовик В. Гапшис был избран в сейм на выборах в октябре.
В деле, которое рассматривает Вильнюсский окружной суд, обвиняемыми также являются экс-лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис. Экс-парламентарий Гинтарас Степонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.
Бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис обвиняется в даче взяток политикам за принятие выгодных концерну решений.
Обвинения в деле предъявлены и самому концерну MG Baltic, Партии труда и ЛЛД. Обвиняемые свою вину не признают, они говорят, что расследование проводилось тенденциозно.