Генпрокуратура обратилась в сейм по поводу снятия неприкосновенности с В. Гапшиса

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Генеральная прокуратура Литвы в понедельник обратилась в сейм по поводу снятия депутатской неприкосновености с парламентского трудовика Витаутаса Гапшиса, который является обвиняемым в торговле влиянием и взяточничестве в деле о политической коррупции.

Это подтвердил BNS представитель председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен Паулюс Жеймис.

По его словам, решение о том, будет ли этот вопрос включен в повестку дня пленарного заседания сейма 24 ноября, примет собрание глав парламентских фракций утром во вторник перед заседанием парламента.