default image
В ЕС разработали критерии восстановления туризма

Подробнее...
default image
Кабмин разрешил Air Baltic возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин

Подробнее...
default image
Ведется опрос пациентов, выписанных из Вильнюсской горбольницы, по поводу COVID-19

Подробнее...
default image
Генпрокурор Литвы Э.Пашилис: пересмотрим и свои решения

Подробнее...
default image
Еврокомиссия подготовила рекомендации по открытию границ в ЕС

Подробнее...
default image
Минздрав Латвии планирует открытие летних лагерей

Подробнее...
default image
Чемпионат Литвы по футболу можно возобновить с 30–31 мая – федерация

Подробнее...
default image
Среди новых случаев коронавируса – вильнюсские медики, водитель автобуса

Подробнее...
default image
Испания стала самой популярной страной ЕС среди мигрантов

Подробнее...
default image
В Великобритании начинается первый этап ослабления карантина

Подробнее...
default image
Открывается еще один погранпункт на границе Литвы и Латвии– МВД

Подробнее...
default image
США намерены предоставить грин-карты тысячам медработников из зарубежных стран

Подробнее...
default image
Смягчение карантина: теперь в открытых местах маски носить необязательно

Подробнее...
default image
Для возвращающихся в Литву будет обязательна самоизоляция и проверка на COVID-19

Подробнее...
default image
Германия с 16 мая смягчает контроль на границах с соседними странами

Подробнее...
default image
В ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии

Подробнее...
default image
А.Вярига: карантин в Литве скорее всего будет продлен и сохранится надолго

Подробнее...
default image
В Турции введен комендантский час в 31 провинции

Подробнее...
default image
Климатологи дали неутешительный прогноз по изменениям климата

Подробнее...
default image
С 25 мая школьники начальных классов в Литве вернутся в школы, возобновят работу кружки

Подробнее...
default image
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 30 мая

Подробнее...
default image
Евросоюз видит в пандемии возможную угрозу военной безопасности мира

Подробнее...
default image
По обвинениям в коррупции задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник СРФП

Подробнее...
default image
Возврат денег за несостоявшиеся полеты: ЕС на стороне потребителей

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено 14 новых случаев коронавируса, общее количество – 1505

Подробнее...
default image
Лоукостер Ryanair возобновит 40% рейсов с 1 июля

Подробнее...
default image
Возобновляются регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт

Подробнее...
default image
Япония может досрочно отменить режим ЧП в ряде префектур

Подробнее...
default image
В будущем в Литве вероятно снижение цен - экономист М.Дубниковас

Подробнее...
default image
Сегодня Европарламент рассмотрит визовое соглашение с Беларусью

Подробнее...
default image
В Эстонии с 18 мая откроются спортклубы и бассейны

Подробнее...
default image
Идет поиск ускорения работ Rail Baltica и электрификации ж/д

Подробнее...
default image
В Греции и Испании открываются пляжи

Подробнее...
default image
В мае Литва подпишет с Беларусью соглашение об оповещении об атомной аварии

Подробнее...
default image
Лавров: РФ получит от США помощь по коронавирусу

Подробнее...
default image
Власти Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей с июня

Подробнее...
default image
Ввезенные случаи коронавируса в Литве составляют 20% от общего количества

Подробнее...
default image
Ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице сложная

Подробнее...
default image
Президент Польши подписал новую стратегию нацбезопасности страны

Подробнее...
default image
В Латвии увеличили “детское пособие” и ввели доплату за уход за ребенком с инвалидностью

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Генпрокурор Литвы Э.Пашилис: пересмотрим и свои решения

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

После того, как Генеральная прокуратура Литвы сообщила о задержании 11 лиц, подозреваемых в коррупции, среди которых есть и три прокурора, глава ведомства Эвалдас Пашилис заявил, что усматривает и собственную ответственность, а также планирует пересмотреть решения.  

«Я, как руководитель, усматриваю собственную ответственность. Очевидно, мы также получим на пересмотр, достаточно ли мы приняли всех решений, что касается того, что мы можем контролировать. (…) Всегда, когда выявляются недостатки, мы действительно их поднимаем, есть много уволенных, много пониженных в должности, назначены прочие взыскания»,  – заявил Генпрокурор в среду на пресс-конференции.

Он утверждает, что с 2016 по 2019 год со службы за принижение имени прокурора были уволены девять прокуроров, а «еще четыре были понижены в должности». 

Э. Пашилис сказал, что расследования, связанные с финансовыми преступлениями, являются приоритетной сферой, и он надеется, что прокуратура после этого станет лишь сильнее. 

«Сообщая об этом досудебном расследовании, я действительно неважно себя чувствую, поскольку это касается наших людей. (…) Но я не сомневаюсь, что прокуратура даже в этих расследованиях будет сильнее, обязана быть сильнее», – сказал он, отметив, что «правосудие является основой государства», поэтому остается лишь сожалеть. 

 В рамках проведения досудебного расследования различных коррупционных деяний в среду утром в Литве в целом было задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), адвокат. 

Как сообщила прокуратура, задержаны прокуроры Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Нериюс Марцинкявичюс и Угнюс Вичинас, прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, сотрудник СРФП Нериюс Валатка, практикующий в Каунасе адвокат Шарунас Мицкявичюс и еще шесть частных лиц. 

Ведется расследование торговли влиянием, подкупа, злоупотреблений и взяточничества. 

«Досудебное расследование было начато после получения данных о том, что упомянутые прокуроры, также как и сотрудник СРФП, встречаются с упомянутым адвокатом, обсуждают дела, находящиеся в их ведении, их ход, обсуждают не подлежащие гласности данные, которые могут быть полезны третьим частным лицам», – заявил на пресс-конференции Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис. 

Вероятно, что в определенных случаях было стремление к материальной и прочей выгоде. 

«Ущерб и цифры ничто, по сравнению с тем, какой ущерб был нанесен самому правосудию, и это может на многие годы бросить тень на ведомство», – сказал Э. Пашилис.

Досудебное расследование проводит Департамент расследования оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры и Служба спецрасследований при сотрудничестве со Службой расследования финпреступлений. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.