Генсек НАТО: Европа нуждает в США для обеспечения своей безопасности

ЕС не в состоянии защитить Европу без Соединенных Штатов, и поэтому крайне необходимы гарантии США в области безопасности, присутствие их войск на континенте и меры ядерного сдерживания.
Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном во вторник интервью германской медиагруппе Funke, передает ТАСС.
«Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и внесет раскол в Европе», — предупредил Столтенберг. Причем, по его словам, если в США возникнет впечатление того, что ЕС в состоянии в одиночку обеспечить собственную безопасность, то возникнет новая проблема, а именно «политические силы в США, которые выступают против мультилатерализма и трансатлантической кооперации, используют это как предлог для сокращения своих обязательств».
Генсек НАТО ожидает, что США и при президенте Джозефе Байдене сохранят давление на ЕС в вопросах повышения расходов на оборону. Он отметил, что у Дональда Трампа «свой собственный стиль» выражения мнения и ожиданий. «Но я уверен, что избранный президент Байден заявит европейским партнерам о таких же ожиданиях. Он направит очень ясный сигнал о том, что они должны делать больше, поскольку мир становится все более опасным», — полагает Столтенберг.Noticia.ru