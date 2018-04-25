Генсек НАТО: Европа нуждает в США для обеспечения своей безопасности

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ЕС не в состоянии защитить Европу без Соединенных Штатов, и поэтому крайне необходимы гарантии США в области безопасности, присутствие их войск на континенте и меры ядерного сдерживания.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном во вторник интервью германской медиагруппе Funke, передает ТАСС.

«Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и внесет раскол в Европе», — предупредил Столтенберг. Причем, по его словам, если в США возникнет впечатление того, что ЕС в состоянии в одиночку обеспечить собственную безопасность, то возникнет новая проблема, а именно «политические силы в США, которые выступают против мультилатерализма и трансатлантической кооперации, используют это как предлог для сокращения своих обязательств».