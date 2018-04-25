Генсек НАТО назвал возможное продление ДСНВ «верным решением»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение в пользу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет правильным решением. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на «Германском фонде Маршалла» в Брюсселе.

По словам Столтенберга, такое решение станет правильным, даже если к переговорам по данному договору не подключится Китай.

Ранее стало известно, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, в ходе которых поднимался вопрос продления ДСНВ.

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.