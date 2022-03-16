Генсек НАТО созывает внеочередной саммит из-за Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созывает внеочередной саммит на 24 марта. Главной темы встречи станет вторжение Российской Федерации в Украину.
Об этом сообщил Столтенберг в Twitter.
«Я созвал внеочередной Саммит 24 марта в штаб-квартире НATO», — говорится в сообщении.
По его словам, члены Альянса обсудят вторжение РФ в Украину, поддержку Киева и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО.
«В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе», — подытожил Столтенберг.
Генеральный секретарь Альянса отметил, что весь мир осудил бессмысленную войну России против Украины, а страны-члены НАТО, Европейский Союз и другие страны применили беспрецедентные санкции против России.unian.net