Генсек НАТО созывает внеочередной саммит из-за Украины

По его словам, члены Альянса обсудят вторжение РФ в Украину, поддержку Киева и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО.

«В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе», — подытожил Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что весь мир осудил бессмысленную войну России против Украины, а страны-члены НАТО, Европейский Союз и другие страны применили беспрецедентные санкции против России.

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