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Генсек НАТО созывает внеочередной саммит из-за Украины

Nuotr. aut. A. Pliadis (KAM)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созывает внеочередной саммит на 24 марта. Главной темы встречи станет вторжение Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщил Столтенберг в Twitter.

«Я созвал внеочередной Саммит 24 марта в штаб-квартире НATO», — говорится в сообщении.

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По его словам, члены Альянса обсудят вторжение РФ в Украину, поддержку Киева и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО.

«В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе», — подытожил Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что весь мир осудил бессмысленную войну России против Украины, а страны-члены НАТО, Европейский Союз и другие страны применили беспрецедентные санкции против России.

unian.net

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