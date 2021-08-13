Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Афганистане

Фото ТАСС/Михаил Почуев/Предоставлено фондом ВАРП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, боями в Герате и Кандагаре. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, включая последние бои в Герате и Кандагаре. Мы особенно обеспокоены тем, что бои переходят в городские районы, что потенциально несет ущерб для гражданских лиц», — сказал он.

«Мы надеемся, что консультации в Дохе на этой неделе между представителями властей Афганистана и движением «Талибан» [запрещено в России], а также с участием региональных и международных эмиссаров восстановят путь к переговорному решению конфликта, — отметил Дюжаррик. — ООН готова внести вклад в такое урегулирование, по-прежнему настроена на предоставление помощи растущему числу нуждающихся афганцев».