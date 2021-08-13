Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, боями в Герате и Кандагаре. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен развитием событий в Афганистане, включая последние бои в Герате и Кандагаре. Мы особенно обеспокоены тем, что бои переходят в городские районы, что потенциально несет ущерб для гражданских лиц», — сказал он.
«Мы надеемся, что консультации в Дохе на этой неделе между представителями властей Афганистана и движением «Талибан» [запрещено в России], а также с участием региональных и международных эмиссаров восстановят путь к переговорному решению конфликта, — отметил Дюжаррик. — ООН готова внести вклад в такое урегулирование, по-прежнему настроена на предоставление помощи растущему числу нуждающихся афганцев».
По словам представителя организации, многие афганцы прибывают в Кабул и другие крупные города в поисках убежища. «В результате конфликта оказались перемещенными около 390 тыс. человек. Гуманитарные организации продолжают работать в Афганистане, межструктурная оценка ситуации на земле продолжается, она сфокусирована на вопросе перемещенных лиц, гендерной сфере, — отметил он. — <…> Гуманитарное сообщество — ООН и неправительственные организации — остается приверженным оказанию помощи населению Афганистана, но ситуация с безопасностью в высокой степени сложная и очень тревожная».
14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, сташую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики нарастили темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.