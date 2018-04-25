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Генсек ООН призвал прекратить все боевые действия в мире из-за угрозы коронавируса

Фото ТАСС/Михаил Почуев/Предоставлено фондом ВАРП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость немедленного и полного прекращения огня во всех частях планеты из-за распространения коронавируса.

Соответствующее специальное заявление он сделал в понедельник во время видеоконференции с журналистами, аккредитованными при всемирной организации.

«Я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира, — подчеркнул Гутерриш. — Пришло время поставить заслон на пути вооруженных конфликтов и сообща сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни». «Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия, отбросьте недоверие и вражду, заставьте пушки замолчать, прекратите артиллерийские обстрелы, остановите авиаудары», — говорится в обращении генсека ООН.

Он выразил уверенность, что как можно скорее «следует положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в мире». «Это начинается с прекращения боевых действий во всем мире. Сейчас», — добавил он. По словам Гутерриша, прекращение огня позволит «создать гуманитарные коридоры для доставки жизненно необходимой помощи и дать надежду тем, кто находится в наиболее уязвимом положении по отношению к коронавирусной инфекции». «Наша человеческая семья нуждается в этом сейчас больше, чем когда-либо», — заключил он.

Генсек подчеркнул в ходе видеоконференции с журналистами, аккредитованными при всемирной организации, что ООН предпринимает все действия, чтобы воплотить в жизнь призыв организации к глобальному прекращению огня. «Я обращаюсь со своим глобальным призывом сейчас, спецпредставители сейчас будут работать со сторонами конфликта, чтобы попробовать убедиться, что к этому глобальному призыву не только прислушаются, но он также приведет к конкретным действиям — перерыву в военных действиях, а также создаст условия для того, чтобы реакция на распространение вируса была более эффективной», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Гутерриш призвал не забывать, что «области, в которых происходят конфликты, — это области, где возможности принятия мер очень ограничены, и если военные действия продолжатся, то произойдет абсолютно разрушительное распространение вируса».

Послание G20

ООН обратится к донорам с просьбой о выделении $2 млрд для гуманитарного ответа на угрозу распространения нового коронавируса. «В среду мы выпустим гуманитарный план, в него будет включен призыв к выделению $2 млрд , чтобы наш гуманитарный ответ был как можно более эффективным», — подчеркнул генсек и добавил, что в первую очередь средства должны быть направлены на помощь лагерям беженцев, где люди наиболее уязвимы перед пандемией.

Помимо этого, Гутерриш направил лидерам G20 послание с призывом к усилению координации в борьбе с распространением коронавируса в мире. «Я только что отправил письмо всем лидерам G20, — проинформировал генсек. — Я думаю, абсолютно ясно, что нам нужна гораздо большая координация в подавлении заболевания. Нам нужна уверенность в том, что не только развитые государства могут бороться с ним, но что мы можем поддержать развивающиеся страны».

18 марта Саудовское агентство печати сообщило, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередную встречу G20 на высшем уровне для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в 2020 году председательствует в этом объединении, традиционный ежегодный саммит «двадцатки» запланирован в королевстве на ноябрь. Согласно опубликованной ранее информации, в виртуальном заседании примет участие генсек ООН.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

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