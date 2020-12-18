  • Началась подписка на 2021 год!
Василяускас
Глава Банка Литвы: помощь бизнесу уже должна стать целевой

Подробнее...
default image
ЕК отказалась комментировать утечку данных о ценах вакцин для ЕС

Подробнее...
default image
Шведская крона стала лучшей основной валютой мира в 2020 году

Подробнее...
default image
В Литву прибыл по ротации новый военный контингент США – Минобороны

Подробнее...
default image
Между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия

Подробнее...
default image
Миниобороны Литвы предупреждает о ложной новости принудительной вакцинации военными

Подробнее...
default image
Г. Скайсте: в следующем году будем искать решения по обузданию дефицита и долга

Подробнее...
default image
Pfizer и Moderna не будут ответственны за побочные эффекты вакцины - СМИ

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал страны объявить ЧП в области климата

Подробнее...
default image
А. Дулькис: на вакцины от ковида в бюджет заложено 65 млн евро, первые - через неделю

Подробнее...
default image
Польша вводит комендантский час в новогоднюю ночь

Подробнее...
default image
Сейм Литвы удостоил Премии свободы белорусскую оппозицию

Подробнее...
вирус
За минувшие сутки в Литве подтверждено 3181 заражение коронавирусом, умерли 39 человек

Подробнее...
полиция
Полиция начинает ограничивать передвижение между самоуправлениями

Подробнее...
default image
В 2020 году международный туризм упал до уровня 1990 года

Подробнее...
default image
Г. Науседа: вакцинация от коронавируса должна начаться 27 декабря

Подробнее...
default image
Lidl и Norfa обещают обдумать предложение А. Армонайте ограничить ассортимент

Подробнее...
default image
Возвращающиеся из-за границы литовцы не смогут передвигаться между городами

Подробнее...
default image
Путин: Россия рассчитывает, что хотя бы часть проблем с США начнет решаться при Байдене

Подробнее...
default image
Конгресс США обсуждает новый вариант финансовой помощи американцам

Подробнее...
default image
Обеспечивать соблюдение требований карантина будет и военная полиция

Подробнее...
default image
Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тысяч евро за "перебор" женщин в руководстве

Подробнее...
default image
Может быть ограничена торговля товарами не первой необходимости - И. Шимоните

Подробнее...
default image
И. Шимоните: соблюдая правила уровень 500–700 новых случаев будет в конце января

Подробнее...
default image
В ЕС обещают быстро разрешить продажу COVID-вакцин

Подробнее...
default image
В Молдове парламент повысил статус русского языка

Подробнее...
default image
Если не снизится мобильность населения, введем комендантский час – И. Шимоните

Подробнее...
default image
Утвержден бюджет Евросоюза до 2027 года

Подробнее...
default image
И. Шимоните: тестирование на коронавирус не отражает реальной ситуации

Подробнее...
default image
Бедные страны рискуют остаться без вакцины до 2024 года

Подробнее...
default image
Клиника Сантарос ищет волонтеров для сопровождения пациентов и работы в палатах COVID-19

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис: возможно введение чрезвычайного положения,во внешней политике не будет скачков

Подробнее...
default image
Польша утвердила программу COVID-вакцинации

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждено 3159 заражений, скончались 30 человек

Подробнее...
default image
Производители ЕС прекратят продажи бензиновых и дизельных грузовиков к 2040 году

Подробнее...
default image
Вызовы в отношении вакцины от COVID-19 связаны с логистикой – И. Шимоните

Подробнее...
default image
Турция вводит непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января

Подробнее...
default image
Средств для анализов на COVID-19 хватить на пять-шесть недель – глава лаборатории

Подробнее...
default image
ВОЗ предупредила Европу о риске новой волны COVID-19

Подробнее...
вакцина
Вакцина против COVID-19 может поступить в Литву на Рождество

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

Генсек ООН призвал страны объявить ЧП в области климата

Фото pixabay.com

Онлайн-саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата проходил 12 декабря, сообщает РИА «Новости». Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.

Гутерриш заявил, что обязательства, данные странами при заключении Парижского климатического соглашения, не исполняются. По его мнению, концентрация диоксида углерода достигла рекордного уровня, температура на Земле сегодня на 1,2 градуса выше, чем до промышленной революции. «Если мы не сменим курс, то в этом столетии мы можем столкнуться с катастрофическим потеплением — более чем на три градуса», — заявил генсек ООН.

«Именно поэтому сегодня я призываю всех мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность», — подчеркнул он.

Уже примерно 38 стран сделали этот шаг. «Я настоятельно призываю всех остальных последовать этому примеру», — указал Гутерриш.

Генсек ООН также призвал страны назначить цену за загрязнение углеродом, постепенно прекратить финансирование сектора ископаемых энергоносителей и положить конец его субсидированию, прекратить строительство новых угольных электростанций.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Это первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.