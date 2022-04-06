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Генсек ООН призвал страны воздержаться от экспортных ограничений на продовольствие

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Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник заявил, что странам мира не стоит вводить без веских оснований экспортные ограничения, касающиеся продовольствия.

«Говоря о еде, мы призываем все страны оставлять рынки открытыми, противостоять неоправданным и необязательным экспортным ограничениям и предоставлять доступ к запасам для тех стран, которым грозит голод», — сказал генсек, выступая в СБ ООН.

Гутерриш отметил, что события на Украине привели к «сильному росту цен на продукты питания, энергоресурсы и удобрения». По его словам, это привело к «нарушению цепочек поставок и увеличило стоимость перевозок».

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