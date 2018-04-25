default image
ЕС намерен возобновить процесс модернизации своего воздушного пространства

Подробнее...
default image
На управляющего каналами TV3 негативно влияет сокращение рекламы

Подробнее...
default image
Увольнения работников в Forum Cinemas и Lux Express

Подробнее...
default image
Животноводство ЕС производит больше CO2, чем автомобили

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал выделить $100 млрд на помощь развивающимся странам

Подробнее...
default image
Министры транспорта Литвы и Польши обсудили общие инфраструктурные проекты

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждено 111 новых случаев коронавируса, общее число – 4295

Подробнее...
default image
C 2030 года в Ирландии перестанут продавать бензиновые и дизельные автомобили

Подробнее...
default image
В Литве снизилось доверие к здравоохранению – опрос

Подробнее...
default image
Жесткий локдаун в Израиле из-за пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Количество поездок по Литве за год сократилось на 23%

Подробнее...
default image
Трамп заявил, что не уверен в честности предстоящих выборов

Подробнее...
default image
Ж. Вайчюнас: эпидемия лишь ускорила инвестиции в энергетику

Подробнее...
default image
Ситуация с коронавирусом в некоторых странах ЕС сейчас хуже, чем в марте - еврокомиссар

Подробнее...
default image
"Аграрии" и консерваторы в рейтингах идут в ногу – опрос

Подробнее...
default image
Призовой фонд Нобелевской премии увеличится до $1 млн

Подробнее...
default image
Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: Литва еще раз обратится к члену ЕК по энергетике по поводу БелАЭС

Подробнее...
default image
Туристов предупреждают об опасных комарах в Турции

Подробнее...
default image
Оплата больничного: вновь изменения

Подробнее...
default image
Жители - без аптек, специалисты - без работы?

Подробнее...
default image
Кому доверяют жители

Подробнее...
default image
Повышение доходов

Подробнее...
default image
В память о Конституции Речи Посполитой

Подробнее...
default image
Тайник под рентгеном

Подробнее...
default image
Продано здание Центрального почтамта

Подробнее...
default image
Теневой рынок мяса птицы

Подробнее...
default image
В Старом городе – «умные» камеры

Подробнее...
default image
Политическое завещание Евросоюзу

Подробнее...
default image
Смерть в колодце

Подробнее...
default image
Контроль и либерализация рынка финансовых услуг

Подробнее...
default image
Оптимистический прогноз

Подробнее...
default image
Новый вид на жительство

Подробнее...
default image
Лукишкской площади – репрезентативный статус

Подробнее...
default image
Устойчивое развитие экономики

Подробнее...
default image
Спектакль «Считалка» - в Вильнюсе ﻿

Подробнее...
default image
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Подробнее...
default image
Печатанием денег проблем не решишь

Подробнее...
default image
Домашняя работа по климату

Подробнее...
default image
Литва – Польша: партнерский диалог

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Генсек ООН призвал выделить $100 млрд на помощь развивающимся странам

Фото pixabay.com

Развитые государства должны направить $100 млрд развивающимся странам, которые сталкиваются с последствиями экологических кризисов. Об этом сегодня заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии по борьбе с климатическими изменениями во время Недели высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

«Я призываю развитые государства выполнить в нынешнем году свои обязательства предоставлять и мобилизовать $100 млрд в год на борьбу с последствиями кризисных ситуаций в развивающихся странах, адаптацию этих стран и повышение их экономической устойчивости», — отметил Антониу Гутерриш. По его словам, правительствам также следует отказаться от дорогостоящих субсидий на ископаемые виды топлива. Эти средства, по его словам, лучше направить на создание новых рабочих мест в наиболее бедных районах. Таким образом удастся обеспечить не только работу и профессиональную подготовку для населения, но и создать налоговые стимулы для бизнеса.

Проблема глобальных климатических изменений затрагивает всех, и международное сообщество не может откладывать ее решение, считает Антониу Гутерриш. Ответом на эту кризисную ситуацию должны стать быстрые, решительные и значительные совместные действия. «Если же мы продолжим идти нынешним курсом, то масштабы страданий людей по всему миру из-за климатических изменений превзойдут все, что мы только можем представить», — подчеркнул глава ООН.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.