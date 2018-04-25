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Генсек ООН против вмешательства других стран в ливийский конфликт

  • Фото ТАСС/Михаил Почуев/Предоставлено фондом ВАРП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против иностранной поддержки любой из сторон конфликта в Ливии. Об этом говорится в заявлении главы всемирной организации. 

Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению к политическому диалогу. «Любая иностранная поддержка противоборствующих сторон только углубит продолжающийся конфликт и еще сильнее осложнит достижение мирного политического решения», − подчеркнул он. 

Ранее парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.  

В ответ на это командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии. 

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Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля ведет наступление на столицу Ливии.

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