Генсек ООН против вмешательства других стран в ливийский конфликт

Фото ТАСС/Михаил Почуев/Предоставлено фондом ВАРП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против иностранной поддержки любой из сторон конфликта в Ливии. Об этом говорится в заявлении главы всемирной организации.

Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению к политическому диалогу. «Любая иностранная поддержка противоборствующих сторон только углубит продолжающийся конфликт и еще сильнее осложнит достижение мирного политического решения», − подчеркнул он.

Ранее парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию.

В ответ на это командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии.