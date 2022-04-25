Генсек ООН встретится 26 апреля в Москве с Путиным и Лавровым

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Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет в Москву 26 апреля, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — сказал Песков.

В ООН уточнили, что Гутерриш прибудет в Москву 25 апреля.

Представитель офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик 20 апреля рассказал, что Гутерриш направил письма Путину с просьбой принять его в Москве и президенту Украину Владимиру Зеленскому — с просьбой принять его в Киеве.

«Генеральный секретарь заявил, что в это важное время, связанное с большими опасностями, он хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира на Украине и будущему мультилатерализма на основании Устава ООН и международного права. Он отметил, что Украина и Российская Федерация являются странами — основателями Объединенных Наций и всегда поддерживали ООН», — сказал Дюжаррик.