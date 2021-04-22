Генсек ООН выступил с обращением перед саммитом по климату

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Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш в Международный день Матери-Земли 22 апреля призвал прекратить беспощадную эксплуатацию ресурсов планеты.

«Мы бездумно растрачиваем ресурсы Земли, что приводит к истощению природы. Мы относимся к воздуху, земле и морям как к свалка», — заявил Гутерреш.

Все это привело к тому, что важнейшие экосистемы оказались на грани катастрофы.

По его словам, пришло время активизировать меры по предотвращению стремительного глобального потепления и по делам защиты биоразнообразия. «Такие действия подобны самоубийству. Мы должны прекратить нашу войну с природой и исцелить ее», — призвал глава ООН.

Гутерреш считает, что сегодня необходимо принимать энергичные меры в борьбе с изменением климата с тем, чтобы не допустить повышения температуры на планете более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Генсек ООН рекомендовал обеспечить защиту биоразнообразия — сохранить исчезающие виды флоры и фауны, сократить масштабы загрязнения путем устойчивого развития.

Отметим, именно сегодня стартует двухдневны саммит по климату, который пройдет виртуально. В нем примут участие около 40 лидеров государств.

Ключевой целью как саммита станет активизация усилий, направленных на сдерживание роста температур на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.

Ожидается, что на саммите также «будут представлены примеры того, как укрепление деятельности в сфере климата может привести к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, к продвижению инновационных технологий, и как это поможет уязвимым странам адаптироваться к климатическим изменениям».

Кроме того, на саммите будут обсуждаться вопросы экономических выгод от действий по борьбе с изменением климата и проблемы оказания помощи странам с неблагоприятной климатической обстановкой.

На днях Евросоюз достиг предварительного соглашения о сокращении чистых выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. Конечная цель — чтобы к 2050 году ЕС стал климатически нейтральным.