Генсек ООН запросил встречи с Зеленским и Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина принять его в Киеве и Москве. Об этом сообщается на сайте ООН в среду, 20 апреля.

Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик, письма были переданы представительствам стран ООН в Нью-Йорке во вторник.

«Генеральный секретарь сказал, что в настоящее время большой опасности и последствий он хотел бы обсудить срочные шаги по установлению мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве», – сказал Дюжаррик.

Накануне генсек ООН призвал объявить в Украине гуманитарную паузу на четыре дня – с четверга до Пасхального воскресенья.

В свою очередь МИД Украины поддержал инициативу Гуттериша о гуманитарной паузе.