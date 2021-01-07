Генсек ООН заявил, что уровень нищеты в мире вырос впервые за 22 года

Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире впервые за последние 22 года. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности, передает ТАСС.

Генсек отметил, что пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций. «В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты, — сказал он. — Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек».

Гутерриш также обратил внимание, что во всем мире «усугубляется гендерное неравенство, причем мир оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития».

«Если мы собираемся разорвать круг нищеты и конфликтов, нам нужен более амбициозный подход, основанный на двух принципах, закрепленных в Целях устойчивого развития», — убежден глава всемирной организации.

«Во-первых, это взаимозависимость: не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчивого развития, — перечислил он. — Во-вторых, вовлеченность. Обязательство «не оставлять никого позади» должно быть в центре наших усилий как по продвижению устойчивого развития, так и по предотвращению и разрешению конфликтов».