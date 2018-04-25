Генсек ООН заявил о риске возникновения пандемии коронавируса

Фото ТАСС/Михаил Почуев/Предоставлено фондом ВАРП

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает весьма явным риск возникновения пандемии коронавируса COVID-2019, передает РИА Новости.

По его словам, настало время просить правительства стран делать все возможное, чтобы остановить передачу коронавируса и сдержать болезнь. При этом важно избегать унижения людей и соблюдать права человека.

Генсек признался, что беспокоится за страны развивающегося мира, которые могут испытывать недостаток возможностей для борьбы с вирусом.

По мнению Гутерреша, вышедший из-под контроля коронавирус может оказать разрушительное воздействие на мировую экономику, что грозит негативными последствиями для наиболее уязвимых, бедных, наименее развитых стран.