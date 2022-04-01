Географическая блокировка

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) сообщила, что обратилась к технологической компании Google с просьбой применить географическую блокировку к приложениям запрещенных в Литве телеканалов.
Комиссия установила, что в онлайн-магазине Google Play Store компании Google есть как минимум 38 российских приложений для просмотра телевизионных программ с пропагандой. Среди них – российские программы, запрещенные к ретрансляции в Литве из-за разжигания войны и национальной розни, а также распространения в Литве тенденциозной дезинформации.
Кроме того, там есть и запрещенная на территории Евросоюза пропагандистская телепрограмма RТ.
«С учетом этого ЛКРТВ обратилась к Google с просьбой применить географическую блокировку этих приложений в Литве. Таким образом, эти приложения будут не доступны для литовских потребителей, что будет способствовать более эффективному предотвращению дезинформации», — говорится в сообщении комиссии.
После начала войны России в Украине ЛКРТВ приостановила прием в Литве телеканалов МИР 24, РБК-ТВ, Планета РТР, Россия 24, НТВ Мир и Беларусь 24, Первый Балтийский канал Литва (ПБК) и ТВ Центр международный (TVCi) из-за грубых нарушений.
Вещание российских государственных СМИ запрещено на всей территории Евросоюза.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ