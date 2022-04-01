Географическая блокировка

Фото BNS/ Андрюса Уфартаса

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) сообщила, что обратилась к технологической компании Google с просьбой применить географическую блокировку к приложениям запрещенных в Литве телеканалов.

Комиссия установила, что в онлайн-магазине Google Play Store компании Google есть как минимум 38 российских приложений для просмотра телевизионных программ с пропагандой. Среди них – российские программы, запрещенные к ретрансляции в Литве из-за разжигания войны и национальной розни, а также распространения в Литве тенденциозной дезинформации.

Кроме того, там есть и запрещенная на территории Евросоюза пропагандистская телепрограмма RТ.