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Виленский Вестник,Общество

Географический диктант в Вильнюсе

Фото: пресс-служба РГО

27 октября с. г. Русское географическое общество проводит ежегодную международную образовательную акцию «Географический диктант». Организаторы – Ассоциация учителей русских школ Литвы при поддержке Посольства Российской Федерации в Литовской Республике.

Место проведения: Hotel AirInn Vilnius (ул. Родунес кл., 8, Вильнюсский аэропорт), Малый конференц-зал. Начало в 12.00.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на официальном сайте «Географического диктанта» — www.dic.rgo.ru

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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