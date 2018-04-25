Географический диктант в Вильнюсе

27 октября с. г. Русское географическое общество проводит ежегодную международную образовательную акцию «Географический диктант». Организаторы – Ассоциация учителей русских школ Литвы при поддержке Посольства Российской Федерации в Литовской Республике.
Место проведения: Hotel AirInn Vilnius (ул. Родунес кл., 8, Вильнюсский аэропорт), Малый конференц-зал. Начало в 12.00.
Подробную информацию о мероприятии можно получить на официальном сайте «Географического диктанта» — www.dic.rgo.ru
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt
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