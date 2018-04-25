География распространения коронавируса расширяется

В мире продолжается распространение нового коронавируса из Китая. Первые случаи зафиксированы еще в двух странах.
Число заразившихся новым коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек. В пятницу, 21 февраля, были подтверждены новые 127 случаев, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На сегодняшний день помимо Китая случаи заражения зафиксированы еще в 26 странах мира.
Как сообщает Israel National News, первый случай зафиксирован в Израиле. Коронавирус обнаружили у женщины, которая была одним из 11 вернувшихся в Израиль пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess.
Как отметил в израильском Минздраве, заболевшая женщина находится в изоляции в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля. Также в карантин поместили и других эвакуированных пассажиров с лайнера Diamond Princess.
Также сообщается, что в японских больницах находится четверо граждан Израиля с коронавирусом, которые находились на круизном лайнере.
Также коронавирус обнаружен в Ливане, сообщает Naharnet. У одного из пассажиров, который вернулся домой из Ирана, подтвердился положительный результат при обследовании в центральной лаборатории Министерства здравоохранения.
Мужчина был помещен на карантин в университетскую больницу им. Рафика Харири.
Тем временем, в Иране сообщили о еще двух умерших от коронавируса, а также о 13 случаях заболевания, пишет Reuters.
По данным Министерства здравоохранения Ирана, семь новых случаев заболеваемости были зафиксированы в городе Куме, четверо в Тегеране и двое в Гилане.
На данный момент в Иране зафиксированы 18 случаев заболеваемости коронавирусом. Четыре человека умерли.korrespondent.net
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