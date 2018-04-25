География распространения коронавируса расширяется

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В мире продолжается распространение нового коронавируса из Китая. Первые случаи зафиксированы еще в двух странах.

Число заразившихся новым коронавирусом за пределами Китая достигло 1200 человек. В пятницу, 21 февраля, были подтверждены новые 127 случаев, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На сегодняшний день помимо Китая случаи заражения зафиксированы еще в 26 странах мира.

Как сообщает Israel National News, первый случай зафиксирован в Израиле. Коронавирус обнаружили у женщины, которая была одним из 11 вернувшихся в Израиль пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess.

Как отметил в израильском Минздраве, заболевшая женщина находится в изоляции в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля. Также в карантин поместили и других эвакуированных пассажиров с лайнера Diamond Princess.