Германия частично ослабляет ковидные ограничения

Фото pixabay.com

В ряде федеральных земель Германии с 1 октября частично отменили карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

В земле Северный Рейн-Вестфалия больше не требуется носить защитные маски на улице. Кроме того, увеличено максимально допустимое число зрителей на футбольных матчах, концертах и других массовых мероприятиях.

В Баварии спустя почти полтора года возобновляют работу ночные клубы, однако сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Для посетителей, как и для работников, контактирующих с клиентами, по-прежнему действует правило, при котором следует предъявить документальное свидетельство о выздоровлении от COVID-19, либо о прохождении полной вакцинации, либо об отрицательном ПЦР-тесте. При этом работники отраслей, предполагающих взаимодействие с клиентами, должны как минимум дважды в неделю делать ПЦР-тест.

Посещение клубов вновь стало возможным и в земле Саар, где сняты почти все ограничения для вакцинированных, переболевших ковидом либо имеющих отрицательный тест на коронавирус. Этим людям больше не требуется носить защитные маски в помещении, хотя и рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

Между тем эксперт в области здравоохранения эпидемиолог Карл Лаутербах предупредил жителей Германии о возможной новой волне коронавируса осенью и зимой. «30% людей в возрасте до 60 лет по-прежнему не вакцинированы. Мы недооцениваем это огромное число. Это слишком высокий показатель, чтобы предотвратить рост числа случаев инфицирования», — заявил он.

Роста заболеваемости COVID-19 в Германии осенью и зимой ожидают и специалисты Института Роберта Коха (RKI), это следует из еженедельного отчета RKI, опубликованного 30 сентября. Причинами названы все еще большое число непривитых людей, а также увеличение социальных контактов в помещениях.