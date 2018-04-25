Германия добивается соглашения с ЕС о закрытии горнолыжных курортов

Премьер-министр Италии уже поддержал отсрочку начала лыжного сезона, но заявил о необходимости общего европейского решения.

Многие итальянцы отправляются на горнолыжные склоны на рождественские и новогодние каникулы, и этот период является важной частью местной экономики для европейских горнолыжных курортов. Однако Джузеппе Конте предостерег итальянцев от катания на лыжах во время зимних отпусков. «Если Италия решит закрыть все свои горнолыжные подъемники без какой-либо поддержки со стороны Франции, Австрии и других стран, итальянские туристы поедут за границу и привезут оттуда инфекцию домой», — сказал он.

Президент Эммануэль Макрон также дал понять, что горнолыжные курорты Франции будут закрыты до Нового года.

Однако Австрия выразила обеспокоенность по поводу такого решения. Министр финансов Гернот Блюмель заявил, что компенсация за него составит миллиарды евро.

Правительство Германии объявило о продлении действующего локдауна до начала января 2021 года. А с 30 ноября вступят в силу более строгие правила, по которым смогут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домохозяйств. Не в счет — дети до 14 лет из тех же семей. На время главных для немцев рождественских праздников, а также в Новый год делается исключение: с 23 декабря до 1 января семейные торжества можно будет проводить в более широком кругу: до 10 человек без учета детей. Но от коллективного фейерверка в оживленных местах придется отказаться. Организованных народных гуляний по случаю встречи Нового года в этот раз тоже не будет. Необходимость таких мер представители правительства страны объясняют тем, что действующий с 2 ноября «мягкий локдаун» до сих пор не дал ожидаемых результатов. Ежедневный прирост случаев заражения COVID-19 остается высоким, а число умерших инфицированных растет.

В Германии с начала пандемии зафиксировано более 961 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество смертей с начала пандемии составляет 14 771 (по данным на 25 ноября).