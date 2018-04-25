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TOP,Сегодня в мире

Германия готовит ответ на угрозы США по Nord Stream-2

Фото gazprom.ru

Правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на тот случай, если президент США Дональд Трамп введет дополнительные санкции против участников строительства газопровода Северный поток-2. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух германских чиновников, знакомых с ситуацией.

Агентство изучило внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ, в котором говорится, что новые меры Вашингтона могут сильно ударить по германским и европейским компаниям, банкам, а также правительственным организациям. По словам германских официальных лиц, прямое вмешательство Соединенных Штатов в энергетические интересы ЕС может повлечь за собой коллективный ответ стран Евросоюза. 

Берлин опасается нового спада в отношениях 

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер две недели назад поставил под сомнение законность возможных новых мер Вашингтона, указав, что их введение может привести к новому спаду в трансатлантических отношениях. «Правительство Германии уже давно считает, что санкции с экстерриториальными последствиями противоречат международному праву и не способствуют развитию международного сотрудничества», − заявил Альтмайер журналистам в Берлине 12 июня. «Эта позиция не изменилась», − добавил он. 

Суть экстерриториальных санкций США 

До этого исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст из фракции посткоммунистической Левой партии на совместной пресс-конференции в Берлине призвали противодействовать Белому дому. По словам Хармса, под экстерриториальными санкциями США могут оказаться фирмы из 12 европейских стран: «Планируются запреты на въезд в США, аресты счетов, отказ в размещении заказов». Причем, добавил он, такие штрафные меры затронут и компании, участвовавшие в сооружении соединительных газопроводов на территории Чехии и Германии. Клаус Эрнст в свою очередь прокомментировал ситуацию следующим образом: «Цель Соединенных Штатов, с нашей точки зрения, заключается не в том, чтобы снизить зависимость от России, а в том, чтобы продавать в Европе свой газ, и это будет сделать легче, если из России будет поступать меньше газа». 

Прокладка газопровода приостановлена  

Работы по строительству Северного потока-2 в настоящее время приостановлены из-за американских санкций в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний и заморозку любых активов на территории страны. Северный поток-2 должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим Северным потоком. Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

korrespondent.net

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