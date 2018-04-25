Германия готовится к волне отложенных банкротств

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Весной текущего года, когда пандемия коронавируса привела к беспрецедентной приостановке общественной жизни по всей Германии и гигантским потерям бизнеса, многие предприятия, столкнувшиеся с трудностями, избежали банкротства благодаря поддержке государства: им были предоставлены пакеты финансовой помощи и определённые льготы, в частности – практика защиты от банкротства предусматривала возможность его отложить, даже если фирма оказалась неплатёжеспособной.

Сейчас срок действия большинства подобных льгот истёк, а трудности, возникшие у множества компаний в связи с потерей клиентов (в первую очередь это сфера услуг, общепит и гостиничный бизнес) или просто основ бизнеса, как, к примеру, в сфере организации культмассовых мероприятий, выставок и ярмарок и ряде подобных отраслей, никуда не делись. В министерстве труда окончание года вызывает серьёзные опасения, вызванные волной потенциальных банкротств, отложенных с весны на позднюю осень: фирмы будут закрываться, их безработные сотрудники – обращаться за поддержкой в агентство по труду.

Руководитель нюрнбергского ведомства Детлеф Шееле (Detlef Scheele) не скрывает, что его организация готовится к худшему и аккумулирует денежные средства: на финансовую помощь будущим жертвам банкротств в 2021 году выделены 1,6 млрд евро. «Сейчас мы заняты дополнительной подготовкой 250 сотрудников, которые смогут заняться проблемами обанкротившихся, если их будет больше обычного», – заявил Шееле в интервью Bild.

За девять месяцев 2020 года объём средств, которые государство предоставило пострадавшим из-за неплатёжеспособности и закрытия предприятий, достиг 950 млн евро. Уже сейчас количество людей, обратившихся в агентство по труду за пособием в связи с банкротством компании (Insolvenzgeld), значительно превышает число таких случаев в 2019 году: тогда с января по сентябрь на эти цели ушли 600 млн евро.

Отсрочка банкротства в случае неплатёжеспособности или превышения допустимых границ задолженности для предприятий действовала до конца сентября: с 1 октября вновь необходимо сразу же заявлять о банкротстве, просто при недостатке ликвидности льготы действуют до конца года.

Чрезвычайно больно пандемия ударила по малому и среднему бизнесу: одни из главных пострадавших – общепит и владельцы гостиниц.

В крупных городах страны и в провинции массово закрываются и не успевшие развернуться стартапы, и предприятия, успешно работавшие на протяжении десятилетий. Ещё весной представители Германского объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA) указывали, что отели и общепит пострадали больше других, предрекая снижение оборота на миллиарды евро: предполагалось, что в ходе кризиса около 70 000 отелей и ресторанов – примерно треть предприятий, работавших к началу 2020 года в отраслях, которые обеспечивают в Германии занятость примерно 2,4 млн человек – могут закрыться. Отраслевое объединение организаций культмассовой сферы (Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft, IGVW) оценивает, что примерно 40% входящих в него компаний оказались на грани коллапса.

В качестве одной из мер поддержки гибнущих от коронавируса предприятий рассматривается вопрос о разрешении использования тепловых зонтиков (в Германии их называют Heizpilz, «тепловой гриб») – инфракрасных уличных обогревателей излучающего типа, предназначенных для обогрева открытого пространства. Такой вид обогревателей приобрёл большую популярность в кафе и барах с открытыми террасами, владельцы которых таким образом продлевали сезон активной работы своих заведений. Однако использование этих тепловых зонтиков в большинстве земель ФРГ и отдельно во многих крупных городах запрещено из экологических соображений – у нагревателей повышенные показатели выбросов в атмосферу углекислого газа.

Представители DEHOGA уговаривают власти вернуться к практике использования тепловых зонтиков, получившей широкое распространение в начале 2000-х годов, чтобы успеть накормить и обогреть как можно больше посетителей кафе и ресторанов в холодное время года. У экологических организаций подобные намерения вызывают резко негативную реакцию, тогда как глава Агентства по труду Шееле оказывается сторонником «грибов», призывая города и коммуны вновь их разрешить, чтобы избежать потери рабочих мест в ходе кризиса. «Если рестораны смогут обслуживать гостей на свежем воздухе ещё хотя бы месяц, это уже станет большим достижением с точки зрения занятости», – уверен функционер министерства занятости.

Статистика по предприятиям-неудачникам могла бы выглядеть оптимистично, но, увы, она вводит в заблуждение: к примеру, в августе в Германии, по данным Федерального статистического ведомства (Statistisches Bundesamt), было зарегистрировано почти на 40% меньше банкротств, чем в том же месяце предыдущего года. Однако сложно отнести эти показатели к чему-либо, кроме предложенной государством отсрочки. «Кризис такого масштаба не может пройти незамеченным», – напоминает эксперт по санации предприятий Андреас Мёленкамп (Andreas Möhlenkamp): в его сфере сейчас повышенные спрос и нагрузка на кризисных менеджеров, решающих технические вопросы закрытия фирм и удовлетворения требований кредиторов. Впрочем, ряд экспертов полагают, что грозящая волна банкротств окажется не настолько пугающей и вряд ли захлестнёт немецкую экономику так, что её придётся откачивать. Такой точки зрения придерживается Кристоф Ниринг (Christoph Niering), председатель Федерального объединения конкурсных управляющих Германии (Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands): «Федеральное правительство смогло добавить предпринимателям уверенности, отодвинув сроки подачи обязательных заявлений о банкротстве при недостатке ликвидности до конца года. Это имеет серьёзное психологическое значение: спасая бизнес, люди хватаются за последнюю соломинку и рассчитывают, что у них ещё есть время».

Кроме времени, у попавших в тяжёлое положение деловых людей могли бы быть и деньги. Однако, как это ни удивительно, из выделенных федеральными властями на поддержку малого и среднего бизнеса 25 млрд евро к середине сентября был освоен только один миллиард. Многие бизнесмены не обращаются за финансовой помощью, так как условия её получения довольно жёсткие. После серьёзной критики со стороны Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK) министерство экономики буквально на днях смягчило условия получения безвозвратных ссуд: теперь доступ к средствам потенциально может получить большее число предприятий. Вероятно, это одна из наиболее важных мер, которые помогут удержать грядущую волну банкротств в рамках допустимого. В этом кровно заинтересованы не только правительственные чиновники, но и каждый германский налогоплательщик: банкротство – это закрытие компании, потеря рабочих мест, невыплаченные кредиты, разрушенные судьбы. Когда такие потери носят не единичный характер, на экономике это отзывается самым неблагоприятным образом, и потери отдельных бизнесменов неминуемо превращаются в потери общества в целом, платить за которые в той или иной степени придётся каждому.