Германия готовится смягчить карантин

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Правительство Германии подготовило ряд послаблений карантина, который будет в среду, 6 мая, обсуждаться с главами федеральных земель, сообщает DPA.

Согласно проекту решения, федеральное правительство хочет сохранить запрет на крупные публичные мероприятия, включая фестивали и спортивные мероприятия, по крайней мере до конца августа.

Берлин также поддерживает открытие всех магазинов по всей стране, независимо от их размера, на основе строгих правил гигиены и социального дистанцирования.

Кроме того, Федеральное правительство планирует, что все школьники по всей стране вернутся в классы поэтапно к летним каникулам под строгими инструкциями по обеспечению безопасности детей.

Правительство должно одобрить возвращение профессиональных футбольных игр в Бундеслиге и второй Бундеслиге, которым будет предшествовать двухнедельная карантинная мера, возможно, тренировочный сбор.

Предполагаемая дата начала игр, которые будут проходить без зрителей, — 15 или 21 мая, хотя точная дата остается открытой.

Согласно проекту, федеральное правительство хочет передать ответственность за дополнительное смягчение ограничений региональным правительствам федеральных земель.Напомним, в конце апреля Германия запретила заграничные поездки еще на шесть недель.