Германия, Италия и Иран: есть повод для оптимизма

Фото pixabay.com

Последние три дня в Германии отметились снижением темпов распространения коронавируса.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в минувшее воскресенье здесь зарегистрировано 5936 новых больных, что на порядок меньше, чем днем ранее. Интересно, что такая же динамика наблюдается и в Италии, считающейся эпицентром пандемической катастрофы. За сутки число поступивших в реанимации страны сократилось на 74 больных.

Экономическая деятельность постепенно восстанавливается также и в Иране, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters.

Растет количество излечившихся во всех трех упомянутых странах. А значит есть повод для оптимизма.