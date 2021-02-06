Германия может выделить квоту для российской вакцины Спутник-V

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Дефицит вакцины и отставание от намеченного графика всеобщего прививания населения в ФРГ может привести к заказу Берлином российского препарата Спутник-V.

Как передает АЗЕРТАДЖ, немецкие СМИ как-то неожиданно дружно начали писать, что российский препарат безопасен и эффективен. До последних дней, однако, они как-то скептически отзывались об этой продукции.

Наблюдатели отмечают, что об эффективности российского лекарства немцы знали и прежде, но старались обеспечивать максимальную продажу своей собственной продукции. Сейчас же, когда обнаружился дефицит, запрет на позитивный отзыв был отозван, что может ознаменовать скорое появление Спутника-5 в Германии.