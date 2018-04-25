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Германия – надежный партнер Литвы в области обороны

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На встрече обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества и ключевые вопросы региональной безопасности.

«Литовско-германские отношения очень прочные, Германия является надежным партнером Литвы в сфере обороны. Наши страны – союзники и партнеры-единомышленники, мы вместе решаем встающие перед нами новые задачи с целью обеспечения безопасности и благополучия для всех жителей Европы», — сказал глава страны.

Во время встречи с министром обороны Президент подчеркнул, что Германия также является одним из главных экономических и торговых партнеров Литвы. Наша страна заключила с Германией крупные контракты по закупке вооружения. По утверждению Гитанаса Науседы, стремительное развитие торговых и деловых отношений, а также реализация культурных и научных инициатив способствуют укреплению связей между жителями Литвы и Германии.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Германия возглавляет дислоцированную в Литве боевую группу НАТО, в составе которой подавляющее число – более 600 человек – германские военнослужащие. В настоящее время в боевую группу входят более 1,2 тыс. военных из шести государств. Мотопехотная бригада Литовской армии «Гяляжинис вилкас» («Железный волк»), в состав которой входит боевая группа НАТО, была причислена к дивизии Бундесвера.

 Литва также является активным и надежным партнером Германии в международных миссиях и операциях.

Президентура/ Группа по вопросам коммуникации

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